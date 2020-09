No próximo dia 19 de setembro e a marcar a época especial das vindimas, a primeira marca de Alvarinho de Melgaço desafia-o para um “Dia com o Enólogo”.

A iniciativa arranca às 10h00 e consiste numa masterclass, de um dia, com o Enólogo do Soalheiro, António Luís Cerdeira, onde os participantes terão a oportunidade de provar mostos e vinhos em fermentação, observar a receção de uvas na adega e o início do processo de vinificação.

Enólogo do Soalheiro, António Luís Cerdeira, créditos: Alvarinho

Para dar a conhecer a elasticidade da casta rainha do território onde estão inseridos – Monção e Melgaço: a origem do Alvarinho, irá decorrer um curso de provas de Alvarinhos, onde serão dadas a provar várias dimensões do Soalheiro, representativas dessa versatilidade e diferenciação.

Do terraço do Soalheiro, com vista panorâmica sobre o Vale do Rio Minho, será, ainda, possível observar as vinhas, as montanhas que circundam e fecham o vale e a vizinha Espanha.

A experiência termina com um almoço, na Quinta de Folga, onde será dado a provar o fumeiro tradicional (o ex-libris é o Porco Bísaro, espécie criada ao ar livre) e a respetiva gastronomia de Melgaço harmonizada com Magnums Soalheiro.

Sendo um evento exclusivo, o número de participantes é limitado.

Mais informações e reservas em www.soalheiro.com/enoturismo.