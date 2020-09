A 12, 19 e 26 de setembro, o Dão e o Douro estão de portas abertas numa visita temática tendo como mote a época de vindimas. O programa “Do Dão até ao Douro", junta duas das mais afamadas regiões vinícolas portuguesas e a oportunidade de visitar uma dupla de quintas naqueles territórios.

O programa começa às 10h00 no Dão, na recém-inaugurada Quinta da Taboadella, com uma visita à nova adega, obra do arquiteto Carlos Castanheira, privilegiando materiais naturais como a cortiça e a madeira, e onde se destaca o “Barrel Top Walk”, um passadiço de madeira erguido sobre a sala de barricas. Momento para a prova de três vinhos do produtor, antecedendo o almoço no restaurante Conceitus. Experiência gastronómica assinada pelo chefe de cozinha André Carvalho e que inclui uma harmonização com os vinhos produzidos na Quinta Nova.

Quinta da Taboadella. créditos: João Ferrand/O Apartamento

O passeio, que não contempla transferes, continuará em direção à Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, com visita guiada ao Wine Museum Centre Fernanda Ramos Amorim.

O programa que requer inscrição prévia (telefone: 254 730 430/969 860 056), orça os 90 euros por participante. Tarifa dos 12 aos 17 anos: 58 euros. Até aos 12 anos: 18 euros.