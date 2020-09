Inspirado pela misteriosa figura de chapéu e capa negra da Sandeman, o The Don, o evento “The Don Presents” faz a ponte entre a música, o cinema e os vinhos, tendo como palco uma das casas históricas durienses, a Quinta do Seixo, em Valença do Douro.

Inserido no calendário de iniciativas, a 12 de setembro roda o filme “Meia-noite em Paris”, escrito e realizado pelo norte-americano Woody Allen. Já a 19, a música levará às margens do Douro o jazz e blues com Carl Minneman Trio. Finalmente, a 26 de setembro, a comédia romântica “Vinho de verão”, escrita e realizada por Maria Matteoli, encerra o ciclo de atividades.

Para além deste programa cultural, quem visita aquela quinta duriense poderá integrar visitas guiadas (18h30), harmonizações entre cozinha e vinhos e piqueniques nas vinhas.

Para esta primeira edição do “The Don Presents” a Sandeman convidou Manuel Vaz, responsável pelo encontro internacional de cinema "Douro Film Harvest", para selecionar os filmes agora exibidos.

Os serões orçam os 70 euros por pessoa, com as reservas pelo telefone 223 746 195 ou e-mail info.winetourism@sogrape.pt