A vindima decorre em setembro

Na realidade, num ano climático normal, as vindimas fazem-se em setembro, embora com variações locais, podendo mesmo decorrer em outubro em zonas mais frias (exemplo, a altitudes elevadas, ou na nossa região Oeste). Contudo, as alterações climáticas, trazem impacto também ao mundo dos vinhos. Tal como nas restantes culturas agrícolas, não raro, vemos vindimas de uva branca, como no Alentejo, na primeira e segunda semanas de agosto.

créditos: Jodie Morgan

Nas vinhas a vindima faz-se à mão

Sim, a vindima faz-se à mão em determinadas regiões com especificidades, como a ilha açoriana do Pico e na região duriense dadas as características e orografia daqueles territórios. Contudo, grande número de produtores, ao plantarem novas vinhas, fazem-no com compasso, ou seja com distância específicas entre corredores de videiras, o que permite a entrada de máquinas para a colheita da uva. Há vantagens, com redução do tempo de vindima e, dado só os bagos de uva serem retirados da videira, poupa-se a tarefa do desengace (eliminar as partes verdes).

É quando a uva chega à adega que se define o seu destino

Não. A chegada da uva, desde as vinhas à adega, traz um longo planeamento anterior. O enólogo, fruto do controlo de maturação que é feito nas semanas antecedentes ao momento da colheita, sabe que destino dar à uva de diferentes castas e vinhas, em consonância com os perfis de vinho que oferece no mercado.

créditos: Lasseter Winery

Ainda se pisa a uva a pé

Mais correto será dizer que se voltou a pisar a uva a pé. Atualmente, é um componente muito forte no enoturismo, dado o romantismo e a tradição que acarreta esta vindima. Contudo, é uma prática hoje em dia menos usual, porque tecnologicamente, nos depósitos com controlo de temperatura, obtém-se um vinho com mais qualidade, preservando-se os aromas secundários originados pela fermentação alcoólica.

Todas as uvas colhidas chegam à garrafa