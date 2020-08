Em tempo de vindimas, quinta duriense com 250 anos de história propõe um dia na adega, vinha e restaurante

Aquela que é uma histórica entre as quintas durienses, com mais de 250 anos, propõe este 2020 uma aventura de vindima que, para aqueles que optarem pela viagem de comboio na Linha do Douro, culmina no transfer para a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo. Aí, no concelho de Sabrosa, com vista para os seculares socalcos durienses, poderão usufruir de diferentes experiências e programas de prova “Um dia na vindima do Douro”.

A iniciativa propõe uma jornada passada na vinha e na adega. À chegada, cada um dos participantes, recebe um balde e uma tesoura para fazer a apanha da uva numa das 41 parcelas desta quinta com uma mancha de 85 hectares de vinha.

créditos: Francisco Nogueira

Segue-se uma visita guiada à adega, com prova do primeiro vinho, e ao Wine Museum Centre Fernanda Ramos Amorim e ainda uma prova de vinhos clássica no Patamar Kitchen.

O programa (com duração aproximada de seis horas) termina com um almoço no Conceitus Winery Restaurant. Aí, os participantes na ação terão a oportunidade de provar todas as novidades da adega e também os menus de degustação elaborados pelo chefe de cozinha André Carvalho. Isto numa carta em sintonia com as escolhas vínicas do enólogo Jorge Alves.

créditos: Francisco Nogueira

Os interessados poderão, ainda, optar pelo alojamento num dos 11 quartos da Winery House recentemente remodelada, instalada numa casa senhorial oitocentista e com vistas sobre os terraços de vinha centenária.

Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo Covas do Douro, Sabrosa Contactos: tel. 969 860 056; e-mail quintanovawinetourism@amorimfamilyestates.com

Em alternativa, existe a possibilidade de fazer um passeio a bordo do Nossa Senhora do Carmo, um trawler de origem inglesa dos anos 1970.

Mais informações sobre o programa, assim como preços no site do produtor.