Até outubro, as adegas da Península de Setúbal vão estar de portas abertas em dias específicos para receberem todos os que queiram aprofundar conhecimentos sobre o mundo do vinho. Desta forma, o calendário de visitas gratuitas inclui, a 20 setembro (16h00), a Casa de Atalaia, a 27 setembro (16h00), a Casa Dupó, a 3 outubro (11h00), a Quinta do Brejinho da Costa e, finalmente, a 4 outubro (10h30), a Bacalhôa - Vinhos de Portugal.

Já a 19 setembro, às 9h30, decorre o “Dia de vindima com o enólogo”, com os participantes a trajarem a rigor com chapéu de palha. A ação decorre na Fernão Pó Adega (na localidade de Fernando Pó). De acordo com Rota dos Vinhos da Península de Setúbal, “o programa inclui vindima e pisa da uva, visita guiada à adega com visualização do percurso da uva e processo de vinificação, prova de vinhos orientada pelo enólogo e almoço”.

Ainda de acordo com a mesma entidade, “a iniciativa orça os 35 euros por pessoa, com as crianças dos cinco aos 11 anos a pagarem 15 euros. Jovens dos 12 aos 16 anos, pagam 22 euros. Há um “Pack Família” (dois adultos + duas crianças até 11 anos), por 94 euros”.

Finalmente, a 20 setembro (11h30), decorre uma tradicional “Pisa a pé na adega” na Casa Agrícola Horácio Simões (Quinta do Anjo). “O programa que inclui a visita à adega, pisa a pé e almoço na adega, orça os 25 euros. Crianças dos quatro aos 12 anos, pagam 12,5 euros”, refere a Rota de Vinhos da Península de Setúbal, entidade junto da qual os interessados podem fazer as reservas para as diferentes iniciativas (tel. 212 334 398; e-mail: info@rotavinhospsetubal.com).