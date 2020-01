Após reunião do Comité de Emergência, a Organização Mundial de Saúde (OMS) concluiu que é prematuro avançar com uma declaração de emergência de saúde pública global por causa do novo coronavírus identificado na China.

De acordo com a OMS, uma emergência global de saúde pública define-se como "uma situação excepcional que é determinada por constituir um risco público de saúde para outros Estados devido à transmissão internacional da doença e por, potencialmente, necessitar de uma resposta coordenada a nível internacional".

Após dois dias de reuniões na sede da OMS em Genebra, o comité de emergência formado por médicos especialistas de vários países e convocado pelo diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, descartou, por enquanto, o possível alerta internacional receando que "seja demasiado cedo". A OMS reserva a possibilidade de reunir o comité no futuro para discutir novamente uma eventual emergência internacional, o que implicaria a implementação de medidas preventivas a nível global.

Esta tarde, subiu para 18 o número de mortos por causa do novo coronavírus. As autoridades daquele país anunciaram também esta quinta-feira a primeira fatalidade fora do epicentro das infeções, Wuhan, uma cidade de 11 milhões de pessoas. A vítima é um homem de 80 anos, morador dos arredores de Hubei, mas já na província de Hebei.

O vírus ja chegou a pelo menos outros oito países: Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, Singapura, Taiwan, Arábia Saudita, Tailândia, Vietname e também às regiões de Macau e Hong Kong. Há ainda suspeitas de casos em França, México, Filipinas, Austrália e Escócia.

Aeroportos de todo o mundo estão a tomar medidas de prevenção.