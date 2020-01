O coronavírus é um importante agente patogénico de infeções respiratórias, sendo responsável por um terço de todas as infeções respiratórias altas, sobretudo na altura de inverno, e provavelmente desempenha igualmente um importante papel nas infeções mais severas.

Este novo vírus detetado na China é uma nova mutação de coronavírus e já provocou vários casos de pneumonia, com óbitos e muitas comorbilidades, à semelhança do que já acontece com os vírus da gripe.

Relativamente à transmissão, o depósito natural do coronavírus são os pássaros, mamíferos em geral, e morcegos. Existem pelo menos cinco serotipos deste vírus que afetam o ser humano. A transmissão de animais para seres humanos, à semelhança do vírus influenza / gripe, acontece sobretudo com mutações dos vírus existentes, adquirindo a capacidade de infetar e propagar-se no ser humano.

Neste serotipo específico, a transmissão animal-humano ainda não foi provada laboratorialmente. Já a transmissão entre seres humanos acontece como na maioria dos vírus respiratório: por contacto direto com secreções infetadas ou por inalação de partículas infetadas libertadas pela respiração.

Segundo as informações da Organização Mundial de Saúde (OMS), existem centenas de casos confirmados de infeção com este novo serotipo de coronavírus, a sua maioria na China. Este provoca uma infeção respiratória das vias aéreas superiores, podendo causar nos casos mais graves uma pneumonia viral com um quadro do síndrome de dificuldade respiratória aguda semelhante ao dos surtos registados anteriormente.

Sintomas mais comuns

Os sintomas mais comuns são semelhantes aos de uma gripe, como febre, tosse, falta de ar e dificuldade respiratória.

Nos casos mais graves podemos ter sintomas semelhantes ao de uma pneumonia com confusão mental, cianose e mal-estar geral.

As recomendações gerais da OMS para estas situações incluem a lavagem regular e desinfeção das mãos, sobretudo nos cuidadores, e tapar a boca e nariz aquando tosse ou espirro.