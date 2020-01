Segundo os dados atualmente disponíveis, a mortalidade do novo coronavírus situa-se nos 1,5%, mas as autoridades de saúde avisam que é necessário continuar a acompanhar a evolução da situação.

Contudo, até agora, o 2019-nCoV está a ser considerado menos agressivo nas suas consequências, quando comparado com a pneumonia atípica de 2002/2003, que tinha uma taxa de mortalidade em torno dos 10%.

O pneumologista Filipe Froes recorda que todas as infeções respiratórias, incluindo a gripe, podem provocar a morte, sobretudo em doentes com outras patologias associadas ou pessoas mais frágeis e idosas.

O vírus pode alastrar a outras regiões?

O novo vírus, que causa pneumonias virais foi detetado na China no final de 2019. Além da China, foram já detetados casos em Macau, Tailândia, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Vietname, Japão e Estados Unidos.

As autoridades chinesas acreditam que o vírus pode sofrer mutações e espalhar-se de forma rápida.

Mais recentemente, a DGS ativou o dispositivo de prevenção em Portugal para a eventualidade de surgirem casos em território nacional. Portugal tem assim em alerta os hospitais de São João, no Porto, o Curry Cabral e a Estefânia, estes últimos em Lisboa.

O vírus transmite-se de pessoa para pessoa?

Zhong Nanshan, um cientista chinês da Comissão Nacional de Saúde da China, disse em comunicado à televisão estatal chinesa que a transmissão entre humanos do novo tipo de pneumonia viral tinha sido "comprovada".

No dia 21 de janeiro, o Centro Europeu de Controlo de Doenças confirmou a transmissão pessoa a pessoa do novo vírus detetado na China que causa pneumonias virais.

Como prevenir o contágio?

A Direção-geral da Saúde (DGS) está a acompanhar a situação e recomenda que os viajantes para aquela região da China adotem as seguintes medidas:

Evitar contato próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes; Evitar contato com animais; Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo); lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir.

O que fazer em caso de sintomas?

Se os viajantes para aquela região da China apresentarem sintomas sugestivos de doença respiratória, durante ou após a viagem, devem procurar atendimento médico e informar o médico sobre a história da viagem. Poderão ainda ligar 808 24 24 24 (SNS24) para esclarecimento de dúvidas.

A DGS acompanha a situação, alinhada com as organizações internacionais, em particular com a Organização Mundial de Saúde, e divulgará novas informações sempre que pertinente.

O que diz a Organização Mundial de Saúde (OMS)?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que o novo vírus da pneumonia ainda não é uma emergência global de saúde pública.

Veja o vídeo explicativo sobre o que é um coronavírus

Artigo originalmente publicado a 16 de janeiro de 2020 e atualizado a 23 de janeiro.