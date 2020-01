Zhong Nanshan, um cientista da Comissão Nacional de Saúde da China, disse esta segunda-feira em comunicado enviado à televisão estatal chinesa CCTV que a transmissão entre humanos do novo tipo de pneumonia viral tinha sido "comprovada".

Aquela comissão detetou pelo menos dois casos em que o novo coronavírus se transmitiu entre profissionais de saúde.

Zhong Nanshan afirmou que as duas pessoas infetadas em Guangdong, no Sul, não estiveram na cidade de Wuhan mas familiares dos doentes estiveram.

O vírus foi detetado em cinco pessoas em Pequim e em 14 na província de Guangdong, segundo a CCTV, que deu conta de outros sete casos suspeitos a serem acompanhados, incluindo nas províncias de Sichuan e Yunnan e na cidade de Xangai.

A notícia está a ser entretanto reproduzida em todo o mundo, com o jornal norte-americano The New York Times a confirmar a informação.

O número de pessoas infetadas com o novo vírus mais do que triplicou nos últimos dias, depois de ter chegado às maiores cidades da China. As autoridades chinesas confirmaram esta segunda-feira uma terceira morte causada pelo vírus naquele país.

Há já casos relatados da mesma infeção viral no Japão, Tailândia e Coreia do Sul.

Vírus começou a alastrar

As autoridades chinesas confirmaram 136 novos casos este fim de semana, elevando o número total de infetados com a nova pneumonia viral para 198, incluindo dois em Pequim e um em Shenzhen, na fronteira com Hong Kong, coincidindo com o início das férias do Ano Novo Lunar.

Segundo o ministério chinês dos Transportes, a China deve registar um total de três mil milhões de viagens internas durante os próximos 40 dias.