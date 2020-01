Em Wuhan, cidade do centro do país onde o novo coronavírus foi descoberto, foram registados 136 novos casos no fim de semana, enquanto as autoridades anunciaram dois casos em Pequim e um na província de Cantão.

Esta nova estirpe de coronavírus está a causar alarme social, devido à sua semelhança com os sintomas do Síndrome Respiratório Agudo Severo (SARS) que matou quase 650 pessoas na China continental e em Hong Kong em 2002-2003.

Os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde meados dos anos 1960, que causam infeções respiratórias em seres humanos e outros animais. Geralmente, as infeções por coronavírus causam doenças respiratórias leves ou moderadas. No entanto, podem também causar infeções graves.

O novo coronavírus identificado na China é semelhante a outros que surgiram nos últimos anos, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) ou a Síndrome Respiratória do Médio Oriente (MERS).

O genoma deste novo vírus foi sequenciado por laboratórios chineses, que concluíram que é da família da SARS, que entre 2002 e 2003 fez 648 vítimas mortais na China, incluindo Hong Kong.