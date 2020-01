1. Fortalece o sistema imunitário

Rir aumenta os níveis de cortisol e adrenalina e reduz as hormonas do stress. Além disso, o cérebro passa a produzir mais endorfina, a hormona do bem-estar. Esta combinação favorece a produção de mais células do sistema imune, em detrimento dos estados de depressão e tristeza.

2. Aumenta o bom colesterol

Rir pode aumentar os níveis de colesterol bom (HDL) no sangue, de acordo com uma investigação norte-americana. Os cientistas acompanharam 20 pacientes diabéticos com altas taxas de colesterol LDL no sangue. Todos tomaram medicamentos. Metade desses pacientes continuou o tratamento padrão, enquanto a outra metade, além de tomar a medicação, assistiu a filmes de comédia. Um ano depois, o grupo que foi estimulado a gargalhar elevou os níveis de HDL, o bom colesterol, em 26%.

3. Previne complicações cardiovasculares

Uma investigação da Universidade de Loma Linda, na Califórnia (EUA), afirma que o riso pode reduzir o risco de doenças cardíacas. Os cientistas separaram dois grupos de pessoas que tinham sofrido um ataque cardíaco e que estavam sob cuidados médicos. O primeiro assistiu a vídeos de humor durante 20 minutos, todos os dias. Após um ano, esse grupo apresentou uma queda de 66% da proteína C-reativa, que é um marcador da inflamação e do risco de problemas cardiovasculares.

4. Diminui a pressão arterial

Um estudo realizado na escola de medicina da Universidade de Baltimore (EUA) descobriu que rir diminui a pressão arterial. A equipa estudou 20 voluntários saudáveis, não fumadores. Os voluntários assistiam primeiro a um filme que causasse stress e 48 horas depois viam um filme de comédia. Antes de assistir a cada filme, os voluntários ficavam em jejum e submetiam-se a medições da tensão arterial. No final do ensaio, provou-se que o stress reduz o fluxo de sangue em 35%. Já o riso aumentou o fluxo de sangue em 22%, reduzindo a pressão arterial e aumentando a oxigenação do corpo.