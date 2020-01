- Primeiro alerta

O primeiro alerta foi recebido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 31 de dezembro de 2019. As autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan, de 11 milhões de habitantes.

Foram adotadas medidas de isolamento de pacientes e exames para se identificar a origem da pneumonia.

A agência americana para Vigilância e Prevenção de Doenças (CDC) identifica um grande mercado de frutos do mar como a origem das infeções.

- Identificação de um novo coronavírus

As primeiras análises da sequência do vírus realizadas por equipas chinesas, anunciadas no dia 9 de janeiro pela OMS, revela que os casos de pneumonia se devem a um novo coronavírus.

- Primeira morte

Funcionários chineses de saúde anunciam a primeira morte no dia 11 de janeiro, entre pacientes com o novo vírus.

- Primeiro caso fora da China

A 13 de janeiro, a OMS informou o primeiro caso de uma pessoa infetada fora da China, na Tailândia: uma mulher com pneumonia leve que regressava de uma viagem a Wuhan.

Logo surgiram informações sobre casos no Japão, Coreia do Sul, Tailândia e Taiwan. No dia 21 de janeiro foram anunciados um caso na Austrália e outro nos Estados Unidos.