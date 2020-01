Após reunião do Comité de Emergência, a Organização Mundial da Saúde concluiu que é prematuro avançar com uma declaração de emergência de saúde pública global por causa do novo coronavírus identificado na China.

No total, cerca de 600 pessoas foram até agora contaminadas, a maioria em território chinês. O vírus causou 18 mortes, todas na China.

- ARÁBIA SAUDITA-

Uma enfermeira indiana que trabalha na Arábia Saudita deu positivo num teste ao coronavírus chinês e foi hospitalizada naquele país, anunciaram a 23 de janeiro as autoridades de Nova Deli.

- COREIA DO SUL -

O primeiro caso na Coreia do Sul é o de uma mulher chinesa de 35 anos que em 19 de janeiro chegou a Seul de avião procedente de Wuhan.

- ESTADOS UNIDOS -

Um homem que estava na região de Wuhan foi hospitalizado em Everett, perto de Seattle (costa oeste), onde chegou a 15 de janeiro, anunciaram as autoridades a 21 de janeiro. O indivíduo entrou em contaxto com os serviços médicos a 19 de janeiro, após sentir os primeiros sintomas.

- JAPÃO -