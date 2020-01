A China vai fechar a Cidade Proibida de Pequim - um dos locais culturais mais reverenciados do país - por causa do vírus que já matou 18 pessoas no país. As festividades por ocasião do novo ano lunar foram suspensas em várias cidades, incluíndo Pequim. Há três cidades isoladas na China e mais de 600 casos identificados. Em Portugal, a Diretora-Geral da Saúde (DGS), Graça Freitas, pede "tranquilidade" e garante que as autoridades estão a acompanhar o caso.

AFP