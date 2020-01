A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que o novo vírus da pneumonia ainda não é uma emergência global de saúde pública por falta de evidência científica. O comité de emergência da OMS esteve reunido em Genebra a propósito do novo surto de coronavírus na China. Numa altura em que já estão confirmados mais de 500 casos de uma pneumonia viral - 17 deles mortais - o comité adiou para quinta-feira uma nova avaliação sobre o caso, altura em que poderá ou não decretar "emergência global de saúde pública".

De acordo com a OMS, uma emergência global de saúde pública define-se como "uma situação excepcional que é determinada por constituir um risco público de saúde para outros Estados devido à transmissão internacional da doença e por, potencialmente, necessitar de uma resposta coordenada a nível internacional".

O Comité de Emergência da OMS, formado por especialistas de diversos países, incluindo epidemiologistas chineses, fez ainda saber que internamente há ainda posições dissonantes na organização no que toca à decisão de declarar o surto na China uma emergência global de saúde pública, indicou o presidente do órgão de peritos, Didier Houssin.

A emergência de saúde pública internacional supõe a adoção de medidas preventivas a nível mundial e foi declarada para as epidemias da gripe H1N1, em 2009, dos vírus Zika, em 2016, do Ébola, que atingiu uma parte da África Ocidental, de 2014 a 2016, e a República Democrática do Congo, desde 2018, e do pólio, em 2014.

Os dados mais recentes sobre o número de vítimas foram avançados pelas autoridades de Wuhan, cidade do centro da China de onde o surto é originário. A Comissão Nacional de Saúde do país asiático alertou hoje que o novo tipo de coronavírus "pode sofrer mutações e espalhar-se mais facilmente".

O vírus - que ainda não tem nome e para o qual é usada a designação "2019 – nCoV" - foi inicialmente detetado no mês passado, naquela cidade de 11 milhões que é um importante centro de transporte doméstico e internacional.

O Governo em Lisboa alertou hoje os portugueses que viajem para a China e zonas próximas que se informem sobre a evolução de um novo vírus detetado naquele país e recomendou a turistas e residentes que se registem ou inscrevam no consulado.

“Aos viajantes, em especial aos que se desloquem à China e regiões limítrofes, recomenda-se que estejam devidamente informados sobre a evolução da situação e permaneçam atentos aos comunicados publicados nos portais da Direção-Geral da Saúde, do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças e da Organização Mundial da Saúde”, avisa o Ministério dos Negócios Estrangeiros através do portal das comunidades portuguesas.

O Governo aconselha ainda os viajantes “a efetuar o registo das suas viagens na aplicação Registo Viajante” e os residentes a tratar da “sua inscrição consular ou respetiva atualização”.

O Centro Europeu de Controlo de Doenças (CECD) classificou como moderada a probabilidade de importação para a Europa de casos do novo vírus detetado na China.

Milhões de passageiros em viagem na China

O surto surge numa altura em que milhões de chineses viajam, por ocasião do Ano Novo Lunar, a principal festa das famílias chinesas, equivalente ao Natal nos países ocidentais. Segundo o ministério dos Transportes chinês, dever-se-ão registar um total de três mil milhões de viagens internas durante os próximos 40 dias.

Os casos alimentaram receios sobre uma potencial epidemia, semelhante à da pneumonia atípica, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), que entre 2002 e 2003 matou 650 pessoas na China continental e em Hong Kong.

As autoridades de saúde anunciaram medidas para conter a doença, incluindo desinfeção dos sistemas de ventilação de aeroportos, estações e centros comerciais.