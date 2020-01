- 2003: SARS -

O vírus da SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave) surge no final de 2002 no sul da China depois de ser transmitido por um morcego, o seu "reservatório natural", para o homem, através de um civeta asiático de palma, um mamífero selvagem que é vendido nos mercados do sul da China por causa da sua carne.

Esse "coronavírus" (vírus em forma de coroa) é terrivelmente contagioso e causa pneumonias agudas, às vezes fatais.

Desde 2003, causou uma verdadeira psicose na Ásia, principalmente na China, Hong Kong e Singapura.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou em 12 de março um alerta de saúde internacional.

A epidemia provocou 774 mortos, de um total de 8.096 pessoas afetadas em cerca de trinta países. China e Hong Kong concentraram 80% das vítimas.

- 1997: gripe aviária A (H5N1) -

A gripe aviária A (H5N1) fez a primeira vítima em Hong Kong em 1997. Reapareceu em 2003 no sudeste da Ásia, provocando um total de 282 mortes em 468 casos registados em 15 países (balanço da OMS para 2003-2009).

Mas esse vírus afeta aves, principalmente aves domésticas, e as infeções em seres humanos deveram-se ao contacto direto com esses animais.