“Aos viajantes, em especial aos que se desloquem à China e regiões limítrofes, recomenda-se que estejam devidamente informados sobre a evolução da situação e permaneçam atentos aos comunicados publicados nos portais da Direção-Geral da Saúde, do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças e da Organização Mundial da Saúde”, avisa o Ministério dos Negócios Estrangeiros através do portal das comunidades portuguesas.

Portugal já fez acionar os dispositivos de saúde pública e tem em alerta o Hospital de São João, no Porto, o Curry Cabral e Estefânia, em Lisboa.

Em Portugal foram ativados os protocolos estabelecidos para situações do género, reforçando no Serviço Nacional de Saúde a linha Saúde 24, através do número 800242424, e a linha de apoio médico, para triagem e evitar que em caso de eventual contágio as pessoas não encham os centros de saúde e as urgências dos hospitais.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, adiantou na quarta-feira que "não há casos suspeitos em Portugal”"de infeções com o coronavírus, não existindo uma situação de alarme, mas por precaução está "com mais atenção" aos casos exportados fora da China.

O Centro Europeu de Controlo de Doenças (CECD) classificou como moderada a probabilidade de importação para a Europa de casos do novo vírus detetado na China.

Como é que os aeroportos estão a conter a propagação do coronavírus? As explicações em vídeo

Notícia corrigida: o SAPO Lifestyle citava a Sky News que informava que havia já registo de 25 vítimas mortais na sequência do novo vírus.