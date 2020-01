"Caso não seja necessário, aconselhamos que não venham a Wuhan", informou o prefeito da cidade, Zu Xianwang, em comunicado veiculado na televisão.

Em uma conferência de imprensa em Pequim, o vice-ministro da Comissão Nacional de Saúde da China, Li Bin, sugeriu que os moradores não saíssem da cidade. Detetores de febre foram instalados nas estações de embarque e no aeroporto. Nas estradas, a temperatura corporal é medida pelos postos de controlo, e para sair da cidade o transporte não pode ser feito de carro.

A polícia também controla a presença de animais selvagens e aves nos veículos que entram e saem da cidade.

No mercado onde surgiu a epidemia eram vendidos animais selvagens, comentou esta quarta-feira (22) o diretor do Centro Nacional de Controlo e Prevenção de Doenças, Gao Fu. Ele não informou, no entanto, se esses animais seriam a origem da infeção.

O local de comércio, principalmente voltado para a pesca, mantém uma seleção variada de mercadorias, como lobos e civetas, segundo informações divulgadas pelos média chineses.

Festividades canceladas

Para evitar qualquer concentração de pessoas, as autoridades anularam as comemorações previstas para o feriado, no qual é comemorado o Ano Novo chinês, marcado para o próximo 25 de janeiro.

O famoso templo budista Guiyuan, que no último ano reuniu um público de 700 mil pessoas para a ocasião, teve que cancelar ao evento. Cerca de 30 mil pessoas já tinham reservado os seus ingressos e outros 200 mil foram distribuídos de forma gratuita. As autoridades também proibiram qualquer espetáculo e fecharam o museu principal da cidade.

O prefeito, criticado por ter organizado no último final de semana um banquete no qual recebeu 40 mil famílias, teve que explicar que desconhecia o tamanho da epidemia. "As pessoas estão um pouco preocupada", diz Melissa Santos. "Um amigo que tinha me convidado para passar o Ano Novo com ele em outra cidade da província de Hubei preferiu cancelar a festa", explica.

"Ele tem medo de se contaminar. Particularmente, eu também prefiro cancelar minha viagem para evitar encontrar com pessoas infetadas no comboio", acrescenta.