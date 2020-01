Ao pedir na segunda-feira para erradicar o vírus de forma "decisiva", Xi mobilizou-se contra a epidemia, um mês após o aparecimento dos primeiros casos num país acostumado a esconder os seus problemas debaixo do tapete.

O coronavírus aparece como uma nova pedra no sapato do poder comunista, já tocado por mais de sete meses de manifestações em Hong Kong, pelas críticas no exterior à sua política contra as minorias muçulmanas e, principalmente, pela guerra comercial com Washington, o que fragilizou asua economia.

"A confirmação por Xi Jinping da propagação do novo vírus mostra que a situação é muito grave", afirmou Larry Ong, da consultoria SinoInsider, com sede nos Estados Unidos.

Pelo menos 17 pessoas morreram na China na sequência do novo coronavírus que já infetou cerca de 600 pessoas Os moradores de Ezhou e Huanggang, localidades com vários milhões de habitantes nos arredores de Wuhan, cidade epicentro dos contágios, foram instruídos esta quinta-feira a não deixar a cidade. Os transportes públicos estão temporariamente suspensos nas três regiões. Há, portanto, três cidades em quarentena na China por causa deste novo surto. A primeira a adotar a medida foi Wuhan.

- O coração da economia -

As exportações chinesas, um dos pilares da economia do gigante asiático, têm sofrido uma guerra comercial com os Estados Unidos. Além disso, o crescimento chinês foi o mais baixo em 30 anos no ano passado (+6,1%), e agora Pequim conta com o consumo interno para sustentar sua economia.

No entanto, com o vírus, "é o coração do crescimento económico que pode ser afetado", alerta Mary-Françoise Renard, professora e chefe do Instituto de Pesquisa em Economia da China (Idrec), com sede na França.

"E isso ocorre, porque as pessoas consomem menos. Não querem mais se deslocar para restaurantes, ou locais públicos", e o turismo pode ser afetado, segundo a especialista.