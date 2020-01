Em declarações à televisão estatal CCTV, Xi afirmou que "a segurança da vida da população e sua saúde física têm de ser prioridade", no momento em que o vírus que provoca pneumonia alimenta temores de uma grande epidemia durante as férias pelo Ano Novo chinês esta semana.

A China relatou hoje o terceiro morto e um aumento acentuado no número de infetados com um novo tipo de pneumonia, incluindo os primeiros casos fora de Wuhan, numa altura em que milhões de chineses viajam.

As autoridades chinesas confirmaram 136 novos casos, elevando o número total de infetados com a nova pneumonia viral para 198, incluindo dois em Pequim e um em Shenzhen, na fronteira com Hong Kong, coincidindo com o início das férias do Ano Novo Lunar.

Segundo o ministério chinês dos Transportes, a China deve registar um total de três mil milhões de viagens internas durante os próximos 40 dias.

O surto colocou também outros países em alerta, já que milhões de chineses viajam também além-fronteiras durante este período. As autoridades da Tailândia e do Japão já identificaram pelo menos três casos, todos envolvendo viagens recentes à China.

A Coreia do Sul relatou o primeiro caso hoje, quando uma chinesa de 35 anos de Wuhan deu positivo para o novo vírus, um dia depois de chegar ao aeroporto de Seul.