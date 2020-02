O CIRCLE, em São Sebastião da Pedreira, Lisboa, tem dois pisos, 850 metros quadrados e uma plataforma inovadora: a PRAMA, que mistura música com estímulos visuais. A ideia é trabalhar o corpo, a mente e a atenção.

Não há torniquetes e todo o espaço está apetrechado com tecnologia hi-tech: a entrada no CIRCLE é feita com um QR Code obtido através de uma aplicação móvel na qual se pode reservar aulas, consultas e consultar planos de treinos.

Noor Palma, 28 anos, uma das fundadores do projeto, recebeu-nos de braços abertos. Formada em psicologia, estudou em Londres, de onde regressou com a sensação de que tinha mil paixões para agarrar, mas um caminho pouco definido. Começou por dedicar o tempo livre ao treino de ginásio e foi nesse percurso ligado ao mundo fit que nasceu a vontade de criar algo novo com uma tecnologia que marcasse a diferença e fosse, ao mesmo tempo, divertido.

Ernesto Carvalho, 43 anos, o segundo sócio do CIRCLE, deu uma mãozinha. Os dois são os responsáveis pela materialização deste projeto que nasceu no coração de Lisboa e que cheira a novo: refiro-me não só ao espaço, mas também ao conceito.

Aula experimental

Foi Ernesto Carvalho quem nos recebeu para uma aula experimental de cerca de 50 minutos. Numa sala interativa, a aula dividiu-se em três séries de exercícios intervaladas com curtas pausas para descanso. As luzes e a música marcam o ritmo.

Na sala, as paredes exibem ecrãs que explicam a execução do exercício, um cronómetro em contagem decrescente e a contabilização dos nossos movimentos "em palco". Ernesto acompanha cada movimento, corrige, incentiva e sugere melhorias.

O treino é funcional e trabalha várias áreas do corpo, desde logo a mente (reação e foco) e o sistema cardiovascular. No fim, a sensação é de cansaço e de dever cumprido.

Que ginásio é este?

O CIRCLE é o primeiro espaço de bem-estar em Portugal que liga corpo e mente através da tecnologia PRAMA. A novidade permite disponibilizar circuitos otimizados que exploram os movimentos através de uma base tecnológica desenhada para melhorar a performance em dinâmicas individuais, de grupo, em família e para crianças.

A interatividade é a base de todo o treino. O circuito é escolhido considerando movimento, equilíbrio, agilidade, coordenação e força. Depois, através de ecrãs, é só seguir os exercícios, tempos e mudanças de nível.

O chão dos estúdios de treino tem a particularidade de estar equipado com um revestimento que reage ao movimento e que também dita os exercícios a realizar. A música ambiente define o ritmo a implementar em cada exercício.

Serviços

O CIRCLE dispõe de estúdios preparados para aulas de grupo, aulas para crianças, treinos personalizados e direcionados para alto rendimento, aulas de yoga e pilates.