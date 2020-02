1. Evitar glúten e leite

O trigo de hoje já não mais o trigo dos nossos antepassados. O exponencial aumento no consumo de trigo nos últimos 50 anos obrigou a que a produção fosse aumentada. Deste foi produzida uma espécie de trigo bem diferente da original. Esta nova espécie é mais resistente à doença, ao calor e às intempéries; não cresce sem a adição de químicos, agrotóxicos e possui 40 vezes mais glúten.

A ingestão do trigo modificado contribui para a alteração da permeabilidade intestinal, debilita o sistema imunitário, podendo levar ao desenvolvimento de doenças autoimunes. No cérebro, o glúten é neurotóxico.

Quase todos temos sensibilidade ao glúten e também ao leite. Não é necessário fazer um teste de intolerância. Experimente retirar durante um mês o glúten e os lácteos da sua alimentação e irá verificar a diferença.

2. Não comer gordura hidrogenada

Um óleo vegetal para estar à venda no supermercado sem oxidar/rançar é submetido a um processo de hidrogenação parcial, originando a gordura TRANS. As gorduras TRANS são as principais responsáveis pelo aumento do mau colesterol, o LDL. Estas depositam-se nos órgãos, são inflamatórias e, por isso, contribuem para o aumento da incidência de uma série de doenças, nomeadamente as cardiovasculares. O desafio é perceber onde não existem estas gorduras. Ler os rótulos é essencial porque existe gordura TRANS até nas bolachas mais light e rotuladas como saudáveis.

3. Não ingerir açúcar

O açúcar dá prazer e vai criando uma dependência silenciosa. É considerado a droga do século XXI. Além de ser um dos fatores que contribuem para o aumento da obesidade, este produto aumenta o risco de várias doenças graves.

Por outro lado, o açúcar conduz a um aumento rápido da concentração de glicose no sangue e, consequentemente, o pâncreas liberta insulina para permitir que as células utilizem o açúcar ingerido. Para além disso é libertado o IGF (fator de libertação da insulina), com efeito inflamatório, determinante no desenvolvimento de cancro, doenças degenerativas e cardiovasculares.

Constituindo um dos fatores para progressão do envelhecimento precoce, é importante medir a insulina em jejum (8 horas de jejum) e esta deve estar abaixo entre os 3 e 5 UI/ml.

Alexandra Vasconcelos, farmacêutica e naturopata

4. Comer pouco

Os povos com maior longevidade comem pouco. Não necessitamos de andar sempre a comer. Coma bem uma vez ao dia e depois, petisque alimentos cheios de nutrientes e de vida. Restrinja as comidas a um período do dia, por exemplo coma entre as 9h e as 17h ou entre as 12h e as 20h.