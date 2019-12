No seu novo livro Vítor Sobral está “Com os Azeites”

“Com os Azeites”, do chefe de cozinha Vítor Sobral, com fotos de Nuno Gouveia, é mais do que um manual de receitas – tem-nas naturalmente. No livro que chega agora aos escaparates, os autores levam-nos numa descoberta pelas rotas da história do azeite em Portugal, e no mundo.

No que respeita às receitas, vamos encontrá-las das sopas (Creme de batata com amêndoas torradas e azeite de especiarias), às sobremesas (pudim de azeite, gengibre e cardamomo com creme de laranja), passando pelos pratos principais (Lulas recheadas com chouriço de porco preto).

Preço de referência: 29,90 euros

Diogo Rocha, o chefe de cozinha que lança um guia de queijos portugueses

No ano em que conquista a primeira estrela Michelin para o restaurante Mesa de Lemos, em Viseu, o chefe de cozinha Diogo Rocha chega aos escaparates com um livro que revela uma sua paixão antiga, os queijos. “Queijaria do Chef. Guia de Queijos Portugueses” tem fotografia de Mário Ambrózio.

Um livro que destaca os queijos de território nacional certificados com a designação de DOP (Denominação de Origem Protegida) e IGP (Indicação Geográfica Protegida), acrescentando ainda alguns queijos, selecionados pelo Chef, de regiões como a Madeira e o Algarve.

Preço de referência: 19,90 euros

“Beauty Food”, o livro de comida que substitui os cosméticos

Maria Ahlgren defende que a comida tem um papel inegável nos cuidados de beleza e que é possível criar fórmulas mágicas na cozinha. A este propósito refere: “A beleza não é questão de parecer; é questão de ser – e os cosméticos são dinheiro deitado à rua. Os segredos da verdadeira beleza estão na nutrição e na saúde, por isso, se não te alimentares corretamente e não cuidares de ti, não há base que te salve nem maquilhagem que te ajude”.

Da teoria, à ação, a autora de “Beauty Food” (Casa das Letras), traz-nos 85 receitas pensadas para otimizar o bem-estar da pele.

Preço de referência: 17,70 euros

"Caldos, preparos e canjas", o livro com os elixires para pôr a nossa saúde em forma

Com dicas, receitas, instruções simples de seguir e muita informação sobre os benefícios para a saúde, “Caldos, Preparados e Canjas” chega pelas mãos de duas autoras e amigas.

O valor nutricional e regenerador dos caldos, sejam de carne ou de legumes, tem sido amplamente reabilitado nos últimos tempos. Há muito que é sabido que os caldos, preparados, canjas e elixires concentrados, sejam de origem animal ou vegetal, são muito ricos em propriedades curativas: ajudam a purificar o organismo, são agentes de detox intestinal, aumentam os níveis de energia e ajudam a curar problemas de sono e digestão.

Preço de referência: 17,70 euros

"As 99 melhores receitas do Casal Mistério", para que não nos falte nada

Conta-nos o Casal Mistério a propósito deste seu novo livro: “Temos receitas para nos fazer levantar da cama, para enganar a fome, para partilhar com os amigos e com a família, para levar para o trabalho, para não engordar e, claro, receitas para a desgraça”.

Ao elenco apresentado, Ele e Ela, como gostam de ser conhecidos, acrescentam um bónus a este “As 99 melhores receitas do Casal Mistério” (edição Manuscrito). Há 16 sugestões que nos chegam diretamente do livro de apontamentos de grandes chefes de cozinha nacionais. Um exemplo? A tortilha de espargos e presunto com parmesão que José Avillez costuma preparar para os filhos.

Preço de referência: 19,99 euros

