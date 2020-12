Uma rena chamada Rodolfo

Reza a história que a Rena Rodolfo, hoje um símbolo do Natal, nasceu nos Estados Unidos no ano de 1939. Foi criada por Robert May, empregado comercial. Em pouco tempo os livros ilustrados venderam milhões de exemplares.

A Casa de Gengibre dos Irmãos Grimm

A Casa de Gengibre terá nascido na Alemanha nos primórdios do século XIX. Pasteleiros locais ter-se-ão inspirado na história dos Irmãos Grimm que situa os meninos, João e Maria, perdidos na floresta. Terão encontrado a casa de doces da bruxa. Os germânicos acabaram por exportar estas casinhas com bolacha de gengibre.

Uma Árvore de Natal com cinco séculos

Crê-se que a primeira Árvore de Natal foi engendrada no Norte da Europa, na Letónia, em Riga. Isto no início do século XVI. Há versões que associam a criação deste símbolo do Natal um pouco mais a sul na Alemanha.

O Boneco de Neve, uma criação holandesa

Portugal, país do sul da Europa não beneficia das condições ideais para tornar o Boneco de Neve uma tradição de Natal. Este símbolo do inverno terá nascido na Holanda ainda no século XIV. Bob Eckstein, autor do livro “A História do Boneco de Neve”, encontrou a primeira referência à figura num livro numa biblioteca em Haia.

São Nicolau, o avô do nosso Pai Natal

São Nicolau, clérigo que viveu na Turquia do século IX, crê-se, ajudava os necessitados, empenhando-se, ainda, na ajuda às crianças. Viria a tornar-se Santo padroeiro da Rússia, Grécia e Noruega e patrono das cidades de Moscovo e Amesterdão. A farda encarnada que hoje reconhecemos ao Pai Natal, inspirado na figura de São Nicolau, nasceu já no século XX. Uma farda inventada com intuito comercial, para a publicidade da gigante Coca-Cola.

Coroas do Advento

As Guirlandas, ou Coroas do Advento, são círculos de galhos secos, folhagens, flores, que decoram as portas no período do Natal. Terão nascido na antiga Roma como símbolo de paz e saúde.

A Estrela da Natividade

Símbolo do Natal, a Estrela da Natividade entronca no nascimento de Jesus Cristo e na viagem dos Reis Magos, Belchior, Baltazar e Gaspar. Fontes sustentam que na realidade não seriam reis e, provavelmente, não eram três. Eventualmente, seriam astrónomos ou astrólogos experientes na observação do céu.

Bolas da árvore de Natal já foram frutos

Originalmente as bolas que decoram a Árvore de Natal eram frutos. Representavam o Sol. Hoje este símbolo do Natal é reproduzido à exaustão em formas e cores.