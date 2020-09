Bife à regional dos Açores

O bife à regional, uma variante do bife à inglesa, está ligado à ilha açoriana de São Miguel. Pode ser acompanhado com batata frita e, quase sempre, com ovo a cavalo.

Bitoque na frigideira com batata-doce

Hoje aposte neste clássico prato de carne com um acompanhamento inesperado.

Bife Wellington do chefe de cozinha Rui Ribeiro

O chefe de cozinha Rui Ribeiro propõe-nos a sua versão do tradicional Bife Wellington.

Bifes de frango com mostarda e mel

Uma combinação irresistível. E cuidado com o pão no molho!