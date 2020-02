Preparação

O bife à regional dos Açores nasceu há cerca de 60 anos, pelas mãos do chefe Alcides Cabral de Melo, sendo uma variante do bife à inglesa, mas hoje é já um prato que marca a gastronomia dos Açores. É, provavelmente, a receita que mais se encontra e vende em qualquer restaurante da ilha de São Miguel.

A título de curiosidade, só o restaurante da Associação Agrícola vende mais de 150 mil bifes por ano. A carne usada no bife dos Açores é maioritariamente originária do arquipélago, sendo proveniente do efetivo leiteiro que é criado em pastagens verdejantes. Esta receita é uma variante do bife à inglesa, como já referido, mas com recurso à denominada pimenta da terra e ao alho da ilha de São Miguel. O Bife à regional pode ser acompanhado com batata frita e, quase sempre, com ovo a cavalo.

Como preparar

Aquece-se um pouco de óleo numa frigideira antiaderente. Doura-se o bife de ambos os lados até obter o grau de cozedura desejado. Tempera-se com sal e pimenta. Junta-se o alho laminado e a folha de louro. Rega-se com vinho branco e deixa-se evaporar um pouco.

Adicionam-se, finalmente, as tiras de pimento (não encontrando pimentos de curtume, use os correntes). Incorpora-se a manteiga, mexendo com uma colher de pau até obter um molho cremoso e brilhante, sem deixar ferver.

Emprata-se o bife, regando-o com o molho da frigideira. Serve-se de imediato.

* Os pimentos ditos de curtume ou pimentas da terra em calda são uma especialidade tipicamente açoriana. Conservados em vinagre e sal marinho, dão um toque forte e picante a alguns pratos regionais. Também costumam ser servidos a acompanhar petiscos.