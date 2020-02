Receitas onde não faltam aromas de mel, maracujá e ananás, peixe do mar azul, funcho das serras, amoras silvestres, e muito mais.

Morcela com ananás, torta de erva do calhau, caldo de peixe à moda do Pico, polvo guisado à micaelense, bife regional à moda dos Açores, queijadas da Graciosa, compota de maracujá e bolo da sertã são algumas das dezenas de receitas apresentadas no livro.

O autor iniciará brevemente uma digressão nacional pelo continente e ilhas para apresentação do livro. Seguir-se-ão apresentações nos Estados Unidos da América, Canadá, Brasil e Macau, entre outros locais em que há comunidades portuguesas. A obra contará com uma versão em inglês.

Rúben Pacheco Correia frequenta a Faculdade de Direito de Lisboa e, nos últimos anos, tem-se dedicado à gastronomia. Colabora, desde 2018, com a revista “Nova Gente”, como crítico gastronómico, e foi júri do III Concurso da Francesinha, no Porto, e da Pós-graduação de Gastronomia Criativa da Universidade Europeia.

O livro chega aos escaparates com o preço de 17,70 euros.