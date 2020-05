Bitoque na frigideira com batata-doce e beterraba em esparguete

Preparação

Tempere os bifes com sal, pimenta, uma folha de louro e os dentes de alho laminados.

Com uma mandolina , lamine as batatas-doces às rodelas finas, lavar bem e secar com papel absorvente.

Frite em óleo quente até dourarem.

Entretanto, verta um fio de azeite na frigideira e quando estiver quente, coloque os bifes a fritar, até estarem a vosso gosto.

Retire-os para um prato fundo e, na mesma frigideira, adicione um pouco de água, o molho inglês, a manteiga e a mostarda. Mexa bem, sempre em lume brando, deixando apurar o molho, até este reduzir um pouco. Prove o molho e retifique de sal.

Com um ralador para vegetais corte a beterraba em forma de esparguete.

Tempere de sal e com o creme de vinagre balsâmico. Reserve no frio.

Sirva os bifes com o molho e a batata-doce, frita. À parte, sirva a salada de esparguete de beterraba.