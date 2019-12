O Bife Wellington do Chef Rui Ribeiro

Preparação

Limpe o lombelo de gorduras, tempere com sal, pimenta, o molho de soja e os dentes de alho esmagados. Regue com um fio generoso de azeite e massaje. Tape com película aderente e deixe repousar por cerca de meia hora.

Aqueça uma frigideira. Coloque a carne e deixe corar, voltando, para que fique com uma cor dourada uniforme e selada. Retire para cima de uma grelha, pincele com a mostarda e deixe arrefecer completamente.

Entretanto, ligue o forno nos 200 ºC.

Abra a massa folhada e disponha, por cima, o bacon fatiado, deixando uma margem com cerca de 4 cm.

Coloque no centro o lombelo já frio e enrole, como se fosse um embrulho, mas mantendo a forma de cilindro.

Pincele com o ovo batido e, com alguma perícia, faça alguns cortes decorativos ajudando-se de uma faca bem afiada. Leve ao forno durante cerca de 25 minutos, até que fique dourado e a massa folhada esteja estaladiça.

Retire do forno e deixe repousar durante cinco minutos.

Sirva o wellington fatiado, acompanhado de espargos cozidos, cogumelos salteados na frigideira onde selou a carne ou com os legumes de que mais gostar.

Coloque sobre a carne, já empratada, um pouco da cebola caramelizada, e abra uma garrafa de espumante bem fresco.

Vivam as mesas partilhadas!