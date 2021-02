Bifes de frango com mostarda e mel

Preparação

Tempere os bifes com um pouco de sal e a folha de louro.

De seguida, coloque dentro de um processador de alimentos, o iogurte, o mel, o sumo de limão, a mostarda, dois dentes de alho descascados e tempere com um pouco de pimenta. Bata tudo até que fique uma pasta homogénea. Retire e barre os bifes de um lado e do outro. Tape com película aderente e reserve 30 minutos a marinar.

Leve uma frigideira ao lume com o fio de azeite e a manteiga, esmague com a ponta da faca dois dentes de alho, junte à frigideira e deixe que larguem gosto. Retire e reserve para que não se queimem. Junte os bifes e frite-os de ambos os lados.

Depois de fritos, sirva os bifes de imediato com um pouco de molho por cima, e se gostar, junte também os alhos reservados.

Escolha o acompanhamento da sua preferência.