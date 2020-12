Bife do lombo com Molho Roquefort

Preparação

Temperar os bifes com um fio de azeite, sal e pimenta-preta moída na hora. Juntar os dentes de alho picados grosseiramente.

Aquecer uma frigideira antiaderente em lume médio-alto. Quando a frigideira estiver bem quente, colocar os bifes (2 cm de espessura), assim como os restantes ingredientes, e deixar fritar durante três minutos de cada lado (um a dois minutos para bifes mal passados e quatro minutos, preferindo-os bem passados).

Retirar e reservar os bifes cobertos com folha de alumínio.

Preparar o molho: num tacho pequeno, colocar as natas e o queijo Roquefort cortado em pedaços pequenos. Cozinhar em lume médio, até o queijo derreter e o molho engrossar.

Acompanhamento: servir os bifes com o molho, batata frita em palitos grossos e espargos verdes salteados num fio de azeite. No final, tempere com flor de sal.