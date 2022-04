É, a seguir ao Natal, uma das festas religiosas mais celebradas pelos portugueses. Na maioria dos casos, é uma oportunidade de reunir a família e/ou os amigos em torno de uma mesa repleta de iguarias. Nos dias que correm, são cada vez mais os que preferem encomendar ou comprar fora os doces e as sobremesas que se comem nestes convívios. Mas, se prefere arregaçar as mangas e meter as mãos na massa, apostando em especialidades originais e caseiras, tem aqui cinco propostas deliciosas e (muito) tentadoras.

1. Bolo de Páscoa com iogurte grego

Não é oriunda da Grécia mas esta receita integra, na sua composição, aquele que é um dos alimentos mais apreciados naquele país banhado pelo mar Egeu. Delicioso, este bolo é uma sugestão diferente, muito fácil e rápida de preparar em casa. Uma proposta que pode confecionar noutras alturas do ano. Para a preparar, não precisa de mais do que oito ingredientes, praticamente todos fáceis de encontrar na sua dispensa e no seu frigorífico.

2. Pavlova de morango abaunilhada

Muito fácil de confecionar, esta é uma sobremesa que alia o sabor natural da fruta a uma preparação gastronómica que foi idealizada para satisfazer os apetites mais gulosos. Em vez de morangos, pode utilizar framboesas, amoras, figos ou pedaços de abacaxi e/ou meloa na sua preparação. Se gosta de sobremesas mais doces, polvilhe a pavlova com açúcar em pó no momento de servir.

3. Bolo de chocolate e amendoim para uma Páscoa (ainda) mais doce

Não se deixe enganar. Apesar de ser extremamente simples, fácil e rápida de preparar, esta receita não deixa os seus créditos por mãos alheias. Para além do mais, um bolo de chocolate é sempre um sucesso garantido. Para a preparar, necessita apenas de oito ingredientes, económicos e comuns nos lares portugueses. Tem ainda a vantagem de poder ser decorada com elementos alusivos à atual quadra pascal. Experimente e nunca mais vai querer fazer outra!

4. Tiramisu italiano com licor de uísque

Uma alternativa à versão tradicional que, no entanto, mantém todo o sabor que faz desta uma das sobremesas preferidas de muitos em diferentes partes do mundo. Muito económica e simples de preparar. Esta receita leva habitualmente licor de uísque tipo Baileys Irish Cream e Carolans mas, se for o caso, também pode usar conhaque ou licor de chocolate, de café ou de amêndoa.

5. Bolo de especiarias com peras assadas

Uma forma original e inovadora de surpreender os seus familiares com uma confeção gastronómica que utiliza uma das frutas mais consumidas pelos portugueses, aqui numa versão com influencias internacionais. Para além de ser deliciosa e de fazer um vistão à mesa, esta receita prepara-se num ápice. Também pode utilizar maçãs em vez de peras ou até misturar as duas frutas, se gosta de dar um toque criativo às especialidades que prepara.