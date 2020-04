Talvez seja, na realidade, a planta medicinal mais consumida em Portugal, ainda que sob a forma de café. A espécie mais utilizada é a coffea arabica. É rico em metilxantinas como a teofilina e a teobromina e, sobretudo, em cafeína, que ativa as funções cerebrais, previne as doenças neurológicas e melhora a função pulmonar em doentes asmáticos. Em algumas pessoas, reduz as enxaquecas e cefaleias. Contém, ainda, constituintes amargos com ação estimulante dos sucos gástricos.

Integra ainda compostos fenólicos e potássio, uma substância com ação diurética. Segundo um estudo realizado em 2006 pela Universidade de Harvard, em Cambridge, no Massachusetts, nos EUA, tanto o consumo do café tradicional como do café descafeinado está associado a uma menor prevalência de diabetes tipo 2. Uma meta-análise realizada na Alemanha, publicada em 2010 no European Journal of Gastroenterology Hepatology, também o enaltece.

Essa investigação científica apurou que os consumidores de café têm menor risco de cirrose e de carcinoma hepático e que os seus valores hematológicos são melhores que nas pessoas que não o consomem. Os benefícios desta bebida para a saúde não se esgotam, contudo, aqui, como também reconhece o naturopata João Beles. É, ainda, benéfica para o cérebro e para o fígado. Ingerir entre três a cinco chávenas por dia aumenta a longevidade, defendem vários estudos.

As principais propriedades

É considerado um tónico do sistema nervoso e antidepressivo. Também ajuda a manter o estado de vigília, ativa a função cerebral e melhora a capacidade de estudo, de atenção e de trabalho. Estudos científicos internacionais recentes apontam ainda para uma redução da prevalência de doenças neurodegenerativas, como é o caso do alzheimer e do parkinson, em consumidores habituais de café, que ingerem em média entre uma a três chávenas por dia.