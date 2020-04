É uma das bebidas preferidas de milhões de pessoas em todo o mundo e considerada um ritual incontornável para um despertar eficaz. É também o motivo ideal para uma pausa no trabalho ou o remate perfeito de um grande jantar. Se faz parte do seu clube de apreciadores, descubra, com a ajuda de uma nutricionista e de um especialista na matéria, quais os benefícios e os cuidados na hora de escolher e de tomar um café. Sabia que o mais quente é o melhor?

De acordo com um estudo científico da American Chemical Society (ACS), tornado público no início de abril de 2020, quanto mais elevada for a temperatura da água usada na sua preparação, maiores os benefícios para a saúde. "Eu aconselho sempre os consumidores a beber aquilo que gostam mas, se quiser preparar uma bebida de café a pensar nos antioxidantes ou na acidez, deve ter a torrefação em atenção", avisa ainda Niny Z. Rao, uma das investigadoras.

"Se a ideia é obter uma bebida com um grau de acidez baixo, deve usar um café de torrefação mais escura. Tenha, contudo, em conta que a diferença entre a quantidade de antioxidantes presentes num café quente ou num café frio é muito maior numa torrefação escura", garante a especialista, que integra o corpo docente da Universidade Thomas Jefferson, em Filadélfia, nos EUA. "Não existiam estudos sobre o processo a frio. Nós decidimos fazê-lo", justifica.

Os (muitos) efeitos benéficos

A ingestão moderada de cafeína, uma substância presente no café, aumenta o estado de alerta e potencia os níveis de energia. De acordo com Alexandra Bento, nutricionista e bastonária da Ordem dos Nutricionistas, para além de estimular o sistema nervoso central, a cafeína apresenta ação diurética, dilata as vias respiratórias, estimula a produção de ácido no estômago e aumenta ligeiramente a tensão arterial, dando a sensação de menor cansaço.