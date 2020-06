Implemente-o e consiga os resultados que pretende de um modo verdadeiramente são, com toda a confiança. Saiba, de seguida, como deve proceder, o que deve ingerir durante uma semana e quais os ingredientes alimentares que deve abolir da sua alimentação durante esta fase. Veja também a lista de ingredientes que não podem faltar na sua cozinha e descubra os 20 superalimentos alcalinos que deve passar a comer mais no dia a dia.

Como atingir o objetivo de depurar

As toxinas, como sublinha Iara Rodrigues, "estão nos alimentos, nas bebidas, nos medicamentos e, até, no ar que respiramos". "Mesmo que vivêssemos como eremitas, não lhes poderíamos escapar totalmente", assegura. No entanto, explica, "são diretamente proporcionais aos nossos excessos e erros alimentares. Se fumo, não pratico exercício físico e é rara a vez que como fruta ou legumes, os rins e o fígado vão funcionando cada vez pior".

"A pele fica baça e todo o organismo é afetado", acrescenta ainda. Neste contexto, a desintoxicação é alcançada através da promoção da diurese, a excreção urinária. Para isso, são selecionados alimentos depurativos e é aumentada a ingestão de líquidos. Além de libertar toxinas, tal "permite dar descanso ao sistema digestivo, canalizando a energia para outras funções, como o fortalecimento do sistema imunitário", refere a nutricionista.

Os benefícios deste tipo de programas

Entre os resultados de um programa de desintoxicação como este contam-se, geralmente, "uma redução das dores de cabeça e enxaquecas, da acne e da celulite, um sono mais tranquilo e de maior qualidade, mais energia e bem-estar e uma maior predisposição para iniciar um estilo de vida mais saudável", sublinha a especialista. Perder peso pode, eventualmente, ser uma consequência indireta da desintoxicação mas "são processos distintos", alerta.

"Como é feita uma seleção criteriosa de alimentos com baixo valor calórico e há um desinchar, podem perder-se alguns gramas, um quilo... Mas quem quer perder peso terá de continuar com um plano personalizado", salvaguarda. Para quem tem de emagrecer, uma desintoxicação pode ser "uma boa forma de motivação inicial sem recorrer a medicação", refere. A duração e características do programa devem, no entanto, adaptar-se a cada perfil.

Os efeitos indesejados que complicam o processo

Fazer dieta nunca é fácil. Como resultado da libertação de toxinas, "é normal que surjam sintomas como alterações de humor, dores de cabeça, cólicas, diarreia, prisão de ventre e/ou sensação de fraqueza, porque a ingestão calórica é inferior à habitual, além de picos de fome ou, nalguns casos, dores no corpo", refere a nutricionista Iara Rodrigues. No entanto, "a probabilidade destes sintomas coincidirem é muito reduzida", assegura a especialista.

"Há quem não tenha nenhum e tendem a desaparecer, regra geral, nos dois dias seguintes ao início do regime", salienta, ainda, a autora dos livros "A dieta simples - A dieta que funciona 365 dias por ano sem sacrifícios" e "Emagreça sem fome - Coma melhor e viva com saúde". Se os sintomas persistirem, bem como se surgirem outros sinais de alarme, o programa deve ser imediatamente interrompido e deve procurar ajuda profissional.

Os alimentos automaticamente excluídos

Legumes, hortaliça e fruta são os pilares da desintoxicação, tal como os ácidos gordos essenciais (fornecidos por frutos secos ou por superalimentos) e proteína, fornecida por superalimentos. Alimentos com poucas calorias, como gelatinas, iogurtes e queijos magros (fresco e ricota), também podem ser incluídos. Pelo contrário, devem ser excluídos o leite com lactose e os alimentos com glúten, uma proteína existente no trigo, no centeio ou na cevada.

Segundo a nutricionista, esses produtos alimentares, "por norma, são manipulados geneticamente, favorecendo a inflamação e a acumulação de toxinas". Assim, o pão e a massa, feita à base de sêmola de trigo duro, devem ser substituídos por fontes de hidratos de carbono mais saudáveis, como a aveia, a granola, o bulgur, a quinoa, o millet e/ou a batata e a batata-doce, que têm a vantagem adicional de terem um menor índice glicémico.

Fritos e leguminosas, devido à fermentação, também são proibidos durante esta fase em que se pretende desintoxicar e purificar o organismo. Os cereais integrais, mesmo sem glúten, como é o caso do arroz e do milho, por exemplo, devem ser consumidos "em doses reduzidas", insiste ainda a especialista. Para que este plano possa atingir o objeto que se pretende, é fundamental cumpri-lo à risca e nunca facilitar em nenhum dos dias da semana.

As bebidas a privilegiar ao longo da semana

A água e os chás ou infusões sem açúcar são grandes aliados para promover a diurese. Deve ingerir um litro e meio ou oito copos por dia. Se não tem esse hábito, coloque lembretes no telemóvel. As apostas mais indicadas são os chás de cavalinha, de menta, de hortelã-pimenta, de canela, de gengibre, de limão, de lúcia-lima, de rooibos, de chá branco, de chá verde e de chá preto, desde que em pequena quantidade devido à presença de teína.

O café, as bebidas gaseificadas e os sumos embalados devem ficar fora do menu durante esta semana de desintoxicação e purificação. São permitidos sumos naturais, de preferência consumidos logo após serem extraídos da fruta, idealmente sem qualquer adição de açúcar. Pode combinar frutas e vegetais para os tornar (ainda) mais saudáveis, Veja também a galeria de imagens com as melhores bebidas doces para o seu organismo.

Os sumos, os smoothies e os batidos não são a única forma de desintoxicar, mas, para além de serem uma das mais conhecidas, "muitas vezes, é também mais fácil, porque a pessoa não perde tanto tempo", reconhece, todavia, Iara Rodrigues. A nutricionista desaconselha, no entanto, regimes de longa duração baseados apenas na ingestão destas bebidas, pelo que elas são apenas um dos componentes do plano de detox que preparou para a Prevenir.

O segredo de uma desintoxicação mais eficaz

Para efeitos de desintoxicação não basta misturar aleatoriamente quaisquer legumes e frutas. O segredo está em combinar os ingredientes certos, na devida proporção, pelo que deve conhecer as porções de iogurte e fruta que deve usar nas bebidas detox. Deve iniciar o programa de desintoxicação numa altura de pouco stresse e preparar-se antes, começando por beber bastante água, até dois litros por dia. Essa não é, no entanto, a única regra a adotar.

É também importante evitar ao máximo fumar e ingerir bebidas alcoólicas ou com cafeína, assim como reduzir a ingestão de carne e de hidratos de carbono simples, os cereais refinados. Na fase de desintoxicação, prefira legumes e fruta de agricultura biológica. Lave-os em água com vinagre, para reduzir as toxinas e o risco de infeções urinárias. "Há muitos estudos a evidenciar que as pessoas estão a começar a ter mais infeções urinárias. Ao comer apenas alimentos com baixa substância, as defesas ficam em baixa, criando mais oportunidades", alerta Iara Rodrigues. Para potenciar os efeitos de desintoxicação, há outra coisa que deve fazer.

Aliar os cuidados alimentares à prática moderada de exercício físico. O ideal será não iniciar este tipo de regime sem aconselhamento profissional, sobretudo se está a tomar medicação. Para além de lhe permitir encontrar um plano mais adequado às suas características e necessidades, o aval do médico, aliado à orientação de um nutricionista ou dietista que o segue, dar-lhe-à a segurança de se adequar ao seu histórico de saúde, hábitos de vida e alimentação.

Sinais de alarme que sugerem que pare a dieta detox

Interrompa o plano alimentar e procure ajuda profissional se sentir:

- Cansaço duradouro

- Sonolência

- Dificuldades no raciocínio

- Episódios de esquecimento

- Suores frios

- Tremores

- Tensão baixa ou quebras de tensão

- Baixas de açúcar no sangue

- Diurese aumentada com ardor (pode indicar infeção urinária)

- Unhas quebradiças, queda de cabelo e/ou palidez (potenciais sinais de anemia)

Qual é o seu objetivo ao pretender fazer um detox?

Uma desintoxicação implica "uma ingestão diária máxima de 1.000 calorias por dia. Daí não poder ser um plano a longo prazo, sob pena de comprometer a saúde", avisa Iara Rodrigues. Se quer apenas desintoxicar, três dias é o tempo máximo durante o qual deve seguir o plano traçado. Adicionalmente, pode optar pontualmente por substituir lanches tradicionais (pão, bolos, bolachas, café e/ou leite) por um batido com fruta, legumes e superalimentos.

Se pretende perder peso, deve segui-lo durante uma semana. Este é o tempo máximo durante o qual deve seguir o plano traçado pela nutricionista como forma de dar o pontapé de saída. Para dar seguimento à perda de peso, deve aconselhar-se com um profissional. No caso de precisar de perder muito peso, três dias é o tempo máximo durante o qual poderá seguir um programa de desintoxicação total, exclusivamente à base de sumos ou de batidos.

Este plano é adequado a "casos específicos de perda de muito peso, de 25, 30 e até 40 quilos", refere. O acompanhamento profissional é fulcral e é essencial que o programa "inclua proteína em todas as refeições", sublinha a especialista. Depois, siga o plano durante uma semana. A terceira fase será "um plano personalizado para continuar a perda de peso em que vão sendo reintroduzidos todos os grupos alimentares", esclarece ainda.

As contraindicações deste tipo de regime

Não devem fazer uma dieta detox:

- Crianças

- Adolescentes

- Mulheres grávidas ou a amamentar

- Diabéticos

- Doentes renais

- Doentes imunodeprimidos

- Pessoas que estejam a tomar vários medicamentos

Smoothie ou batido?

A dúvida é frequente. "A diferença entre um smoothie e um batido, tal como definido na legislação, é que o batido contém leite ou um laticínio, enquanto no caso do smoothie pode ter água, água de coco, bebida de arroz ou de aveia, sem sabor, entre outros", explica Iara Rodrigues. No contexto de um regime de desintoxicação, como o leite deve ficar de fora, os batidos devem conter, por norma, iogurte. O magro é o mais recomendado pelos especialistas.

Plano Detox Prevenir para 7 dias

A pensar em si, a Prevenir pediu e Iara Rodrigues, nutricionista, preparou. Um plano em que sumos deliciosos estão integrados numa dieta com efeitos depurativos, sem riscos para a saúde. Veja, de seguida, as refeições que deve fazer ao longo do dia em cada um dos momentos da semana, conheça as alternativas propostas pela especialista para substituir alguns dos ingredientes e fique ainda a par das formas mais recomendadas de os ingerir na dieta.

- Manhã

Ao acordar, beba um copo de água, de preferência natural ou morna, com três a quatro gotas de limão.

- Pequeno-almoço

Consulte as receitas dos sumos que lhe indicamos abaixo e veja as opções de iogurte com fruta:

Segunda-feira: Sumo detox de couve e cenoura com maçã verde

Terça-feira: Iogurte + fruta

Quarta-feira: Sumo de fruta com aipo e erva de trigo

Quinta-feira: Iogurte + fruta

Sexta-feira: Iogurte + fruta

Sábado: Batido de morango e banana com cevada e linhaça

Domingo: Sumo detox de couve e cenoura com maçã verde, sumo de fruta com aipo e erva de trigo ou batido de morango e banana com cevada e linhaça

- Meio da manhã

Opte por apenas uma das sugestões de cada vez e varie ao longo da semana:

- 2 triângulos de queijo magro

- 2 bolinhas de queijo magro

- 4 fatias finas de fiambre de aves (retire a gordura visível)

- 1 gelatina light

- 1 porção de fruta

- ½ taça de tomate-cereja

- 1 cenoura crua

- Almoço

Pode começar com um prato de sopa ou creme de legumes sem batata, massa, arroz nem leguminosas:

Segunda-feira: ½ prato de salada ou legumes + carne (frango, peru ou coelho)

Terça-feira: ½ prato de salada ou legumes + ovos

Quarta-feira: ½ prato de salada ou legumes + peixe

Quinta-feira: ½ prato de salada ou legumes + carne (frango, peru ou coelho)

Sexta-feira: ½ prato de salada ou legumes + peixe

Sábado: ½ prato de salada ou legumes + bife (grelhado) ou peixe

Domingo: ½ prato de salada ou legumes + peixe ou ovos ou frango ou peru

- Tarde

Tem duas opções:

Lanche único

Nos dias em que não bebeu sumo detox ao pequeno-almoço, pode bebê-lo durante a tarde. Caso já o tenha feito, faça dois lanches, nas alturas em que sentir mais fome (por exemplo, 16h00 e 18h30).

Primeiro lanche

1 porção de fruta

Segundo lanche

Escolha apenas uma das seguintes opções:

- 1 iogurte (125 g) magro 0% de açúcar e 0% de gordura (sólido ou líquido, de aromas ou pedaços ou natural)

- 1 iogurte de soja (125 g)

- 1 queijo fresco magro pequeno

- 2 triângulos de queijo magro

- 4 fatias finas de fiambre de aves (retire a gordura visível)

- 1 a 2 gelatina(s) light

- 5 nozes (metades) ou 5 amêndoas

- 1 punhado (máximo 20 unidades) de bagas de goji

- 1 maçã ou pera ou outra porção de fruta assada (ou cozida). Acrescente uma colher (de café) de mel escuro e canela (em pó ou em pau)

Se, após quatro dias, tiver cumprido todo o plano descrito, acrescente uma das seguintes hipóteses:

- ½ taça de tomate-cereja

- 1 cenoura crua

- 1 quadradinho de chocolate negro (com um mínimo de 70% de cacau)

- Jantar

1 taça (até três conchas) de sopa ou creme de legumes (preferencialmente sem batata, leguminosas nem hidratos de carbono (arroz, massa, pão ou tostas)

ou

1 prato de salada ou legumes + 1 gelatina light

- Ceia

1 chávena de chá ou infusão. Se ficar com fome, acrescente uma das seguintes opções:

- 1 porção de fruta (de preferência das que se comem com casca, que são mais saciantes)

- 1 gelatina light

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para estar sempre atualizado.