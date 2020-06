6. Prefira as gorduras insaturadas

Deve privilegiar no quotidiano o azeite e as gorduras que estão presentes no peixe e nos frutos secos, uma vez que estas têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Por sua vez, as gorduras saturadas, que existem sobretudo nos enchidos e na carne vermelha, estão relacionadas com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

São muitos os estudos científicos, nacionais e internacionais, que as associam a alguns tipos de cancro, pelo que deve evitar ao máximo o seu consumo. Também muito prejudiciais para a saúde são as gorduras vegetais hidrogenadas, também apelidadas de trans, presentes nas margarinas, nas bolachas e nos fritos, assim como em muitos produtos de fabrico industrial.

7. Escolha laticínios magros

Em vez de laticínios gordos ou meio gordos, prefira, no dia a dia, os laticínios magros, reduzindo assim a ingestão de gorduras e ingerindo a mesma quantidade de cálcio. Nos dias que correm, para além de leite com menos gordura, também tem à disposição nas superfícies comerciais iogurtes, queijos e manteigas mais recomendados pelos especialistas.

8. Opte pelas carnes brancas

O peru e o frango têm menor teor de gordura que as carnes vermelhas, como a de vaca. Quando estiver a comer, retire qualquer gordura que esteja visível. Em termos de métodos de confeção, opte pelos grelhados e pelos cozidos, que habitualmente não requerem a adição de gordura, ao contrário do que sucede com os fritos e os assados.

9. Ingira peixe branco e azul

Peixes azuis como o salmão, a sardinha, a cavala, o atum e a sarda são ricos em ácidos gordos essenciais ómega-3, que diminuem os níveis elevados de colesterol e são fundamentais ao bom funcionamento do cérebro. Os frescos e os congelados são uma excelente alternativa. Algumas conservas também mas deve moderar o seu consumo.

10. Evite os fritos

São muito ricos em gordura mas esta é outra informação que não será propriamente uma novidade. Cozinhar de forma saudável é fácil. Para isso, basta que aposte em alimentos cozidos, grelhados ou assados no forno ou então cozinhados a vapor ou escalfados. Nenhuma destas formas de cozinhar necessita de adição de gordura na sua confeção.

11. Opte pelos cereais integrais

O pão, a massa, o arroz e os cereais têm mais fibra. Esta substância, essencial ao bom funcionamento do organismo, faz com que sejam digeridos de forma lenta pelo organismo, induzindo a saciedade. Atualmente, no mercado, são muitos os produtos disponíveis fabricados com cereais integrais, pelo que não será difícil fazer esta mudança.

12. Substitua as bebidas gaseificadas e bebidas alcoólicas pela água

Em vez de água, pode recorrer a sumos naturais ou a chá, mas sempre sem adicionar açúcar. Assim, ingere menos calorias. Lembre-se que o açúcar, nutriente no qual são ricas as bebidas com gás, tal como sucede com os doces, provoca picos altos de glicemia e o aumento de secreção de insulina, transformando-se rapidamente em gordura no organismo.

13. Reduza a quantidade de sal

Diminua a porção que usa para temperar a comida e evite refeições pré-cozinhadas, muito ricas em sódio e também em gordura. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que não se ingira mais de cinco gramas de sal por dia. Este ingrediente alimentar está associado à hipertensão e, consequentemente, às doenças cardiovasculares, para além de provocar a retenção de líquidos, pelo que o seu consumo deve ser moderado. Substitua-o por ervas aromáticas.

14. Planeie as suas refeições atempadamente

Nem sempre é fácil, mas faça-o, sempre que possível. Pode, por exemplo, fazer menus semanais, tirando um dia da semana para cozinhar as refeições que depois congela. Assim, não terá a tentação de comer alimentos pré-cozinhados, geralmente pouco saudáveis.

15. Mastigue lentamente todos os alimentos

A pressa não é apenas inimiga da perfeição. Também é inimiga da sua saúde! Habitue-se a fazer uma pausa e a mastigar lentamente todos os alimentos. Assim, melhora o processo digestivo e dá tempo ao cérebro de receber a informação de saciedade. Em média, este processo demora 20 minutos desde o início da refeição. Esta é também uma forma de abrandar e de combater o stresse, para além de favorecer o processo digestivo e de salvaguardar a sua saúde estomacal.