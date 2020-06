As cores dos alimentos que ingerimos são determinadas pela presença de pigmentos, substâncias que para além de colorir também desempenham funções ao nível da proteção do organismo contra doenças. Os alimentos brancos são, na sua maioria, boas fontes de cálcio e de potássio, minerais importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. São eles que contribuem para a formação e manutenção dos ossos.

Para além disso, ajudam na regulação dos batimentos cardíacos e são fundamentais para o funcionamento do sistema nervoso e dos músculos. Quando se fala em alimentos brancos, muitas vezes, a associação é feita somente aos latícinios como o leite e o queijo, mas esta cor não se esgota aí. De seguida, ajudamo-la a descobrir diversas alternativas deliciosas que deve passar a privilegiar mais no dia a dia.

Descubra, de seguida, alguns dos principais vegetais verdes e brancos que deve incluir regularmente na sua alimentação.

1. Alho

Bolbo de sabor forte, era utilizado no antigo Egito e na Grécia, onde era empregue em rituais como alimento medicinal. Rico em cálcio, potássio, fósforo e vitamina C, é também um potente antibiótico pois estimula a produção de glóbulos brancos que atacam bactérias, parasitas, fungos e virus.

2. Couve-flor

Originário da China, este vegetal contém glucosinolatos, um químico vegetal que ajuda na prevenção do cancro, particularmente o do pulmão, da mama e do colón. Tem também propriedades antialérgicas que contribuem para aliviar problemas relacionados com asma e alergias cutâneas.

3. Nabo

Raiz da nabiça, este vegetal apresenta um alto valor de nutrientes, contendo poucas calorias. Fonte de fibra, possui alguns compostos sulfurosos que o tornam útil na prevenção de certos tipos de cancro. É também uma fonte importante de vitamina C e cálcio, mineral essencial na saúde dos ossos e dentes. Uma chávena de nabo cozido contém apenas 30 calorias.

4. Espargos

Vegetais naturalmente ricos em asparagina, uma substância que estimula os rins e actua de forma desintoxicante, ajudando a purificar o nosso corpo. Reunem inúmeras propriedades anti-inflamatórias que os tornam muito úteis em caso de indigestão, sensibilidade intestinal e artrite reumatoide. As partes mais tenras dos espargos são as extremidades. Coza-as, de preferência, ao vapor para conservar todas as suas vitaminas.

5. Cebola

Favorita dos cozinheiros de todo o mundo, além de dar sabor aos cozinhados é uma fonte importante de quercetina, um flavonoide que atua como um antioxidante que contraria a formação de células cancerígenas. Também ajuda a diminuir o nível de colesterol, fluidifica o sangue e evita a formação de coágulos.