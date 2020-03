"Não hesitarei em utilizar todos os meios ao meu alcance para proteger as grandes empresas francesas", afirmou Le Maire em uma entrevista coletiva por telefone.

"Isto pode ser feito por meio da capitalização ou compra de participações. Inclusive posso usar o termo nacionalização se for necessário", completou.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

França decretou na segunda-feira isolamento obrigatório, durante 15 dias, anunciou o Presidente do país, Emmanuel Macron, num discurso nacional a partir do Palácio do Eliseu, em Paris. "A partir de amanhã (hoje), ao meio-dia, e pelo menos nos próximos 15 dias, a circulação das pessoas deverá ser reduzida fortemente", ressaltou o presidente francês, num pronunciamento dirigido ao país e transmitido pela televisão.

Os movimentos serão "severamente limitados", declarou Emmanuel Macron. "Estamos em guerra", repetiu o Presidente francês várias vezes.

Emmanuel Macron vai proibir todos os movimentos não essenciais no país e aplicar coimas para quem desrespeitar esta ordem. O exército vai ainda ser usado para ajudar a transportar doentes para o hospital. As fronteiras vão ser encerradas de acordo com o que está a ser definido pela Comissão Europeia com outros países do bloco comunitário. A segunda volta das eleições locais em França também será adiada, anunciou Macron.

"Neste contexto, após ter consultado o Senado e a Assembleia Nacioanl, assim como as restantes forças políticas, decidi adiar a segunda volta das eleições municipas. Foi um acordo unânime", garantiu o Presidente esta noite numa mensagem televisiva.

Nas últimas 24 horas, França registou 1.210 novos casos e mais 21 mortes por coronavírus, com um total de 6.633 casos confirmados e 148 mortes, informaram as autoridades francesas esta segunda-feira. A região de Ile-de-France, onde está localizada a capital Paris, e o nordeste do país são os mais afetados pela pandemia, informam as autoridades de saúde do país no site oficial da Public Health France.

Primeira morte em Portugal

Portugal registou ontem a primeira morte por COVID-19, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido. Trata-se de um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse a ministra, que transmitiu as condolências à família e amigos.

Há pelo menos 331 pessoas infetadas em Portugal, segundo o boletim diário de ontem da Direção-Geral da Saúde (DGS). Dos casos confirmados, 192 estão a recuperar em casa e 139 estão internados, 18 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). O documento da DGS assinala 2.908 casos suspeitos, dos quais 374 aguardavam resultado laboratorial. Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

O Governo português declarou na sexta-feira o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de segunda-feira, impondo restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, na quarta-feira, a doença COVID-19 como pandemia, justificando tal denominação com os “níveis alarmantes de propagação e de inação”. O surto de COVID-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 7.000 mortos em todo o mundo.