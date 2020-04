Releia o episódio anterior: Episódio 1: Os preparativos

Episódio 2 – Casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão

Cada serviço terá as suas rotinas de funcionamento. As suas engrenagens muito próprias, com requisitos idiossincráticos para quem olha de fora. Faz parte da experiência de trabalhar num ambiente complexo: diferentes profissionais, com atitudes diversas, articulam-se com uma chefia, num ambiente hierarquizado. Não é como na tropa, mas será quase, quase.

Pois bem, quando existe uma novidade – boa ou má, não necessariamente uma pandemia – esta máquina, cheia de virtudes e de vícios, tem de se adaptar.

E, à pequena escala, o nosso serviço é um microcosmos. Existe sempre o Idealista, o Frontal, o Estratega, o Negociador, o Arauto da desgraça e o Velho do Restelo.

O Idealista

O Idealista é aquele que acha que vamos ficar todos bem. Pronto, vai morrer gente, tudo certo, mas no fundo, no fundo, vai correr tudo bem, porque somos impecáveis a desenrascar o que é preciso, no momento certo. Nos dias que correm, admito, os Idealistas são escassos e por isso mesmo uma espécie que deve ser acarinhada e incentivada. Levantam a moral e são uma lufada de ar fresco. Bem-hajam!

O Frontal

Pois, há uma diferença significativa entre ser frontal e ser inconveniente. Mas nos dias que correm, as diferenças esbatem-se. O Frontal tem razão quando diz que está tudo lixado, que não temos forma de aguentar, que estamos mal preparados, que está tudo perdido e mais vale fechar tudo e sermos distribuídos por outros serviços. Gosto dos frontais. Gosto genuinamente. O que é difícil é que, na sua frontalidade a constatar o óbvio, não temos margem para tentar mudar. Ou seja, estamos lixados: tudo certo. Mas o que podemos fazer? Podemos optar por fazer A, B ou C. E o Frontal diz logo: “mas isso não vai dar, o que é preciso é uma reorganização de fundo, ser A ou B ou C é indiferente. O problema continua por resolver”. Pronto, é aqui que chateia. Eles têm razão, mas chateia.

O Estratega

O Estratega é um pensador. E nem todos os serviços dispõem de um Estratega. O Estratega, enquanto nos lamentamos da desgraça que aí vem, já desenhou 4 escalas diferentes para os profissionais, 2 percursos independentes para os doentes COVID-19, um organograma geral de tomada de decisão e um sistema de substituição se alguém ficar doente ou de quarentena. O que é difícil nos Estrategas é a velocidade. É tudo muito rápido, tudo é passível de ser organizado e reorganizado. Ainda estamos a tentar absorver a primeira mudança sugerida, eles já estão 20 passos à frente, a pensar no sistema de desinfecção das paredes, na forma de entrega de refeições. Tudo.

O Negociador

O Negociador tem um papel muito ingrato em momentos de crise. O Negociador quer ouvir todas as partes, chegar a uma ideia geral de consenso, criar a regra e 200 excepções para que todos se revejam na regra. Percebemos o esforço. Percebemos a dificuldade. Mas em tempos de crise, o Negociador convoca inúmeras reuniões e como ninguém concorda uns com os outros, as reuniões são longas e improdutivas. Aumenta a incerteza. Aumentam as correntes de contestação. Aumenta o desgaste. Os Negociadores são óptimos reformistas numa situação de funcionamento regular. Imprimem mudanças numa equipa e conseguem envolver as pessoas na decisão. Na crise, é um trabalho laborioso e ingrato.

O Arauto da desgraça

O Arauto da desgraça é acima de tudo um arauto. Gosta daquela adrenalina de transmitir a informação, de apregoar as mudanças, de verbalizar em primeiro lugar aquilo que os outros ainda não sabem. Alimenta-se do espanto e incredulidade. Quando o Arauto se confronta com um momento de crise, vai obviamente transmitir as informações mais disruptivas, as que causam maior resposta na sua audiência. O Arauto consegue ser divertido porque frequentemente, na ânsia de transmitir seja o que for, não confirma a origem da informação e gera rumores. Rumores atrás de rumores, tudo infundado, a provocar reações progressivamente mais viscerais nos seus ouvintes. O Arauto precisa de pôr os sinos a tocar a rebate. Mesmo da forma mais acéfala. A melhor estratégia para o Arauto é pedir-lhe para confirmar exatamente o que está a dizer. Fora isso, são aliados importantes a passar mensagens positivas. Não anunciam só a desgraça.