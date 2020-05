E porque é que os horários não se flexibilizam? Porque é que esta não poderá ser a regra em vez de ser a excepção? Já vimos que é possível funcionar noutros moldes. Em menos tempo que nada conseguimos modificar radicalmente a nossa forma de estar em sociedade. Porque não manter as coisas boas? As reuniões no ZOOM são necessariamente mais curtas e se calhar mais produtivas do que as reuniões presenciais.

As superfícies comerciais fecharam. Alguém sentiu a falta delas TODOS os dias? A toda a hora? Então porque não se repensam os horários? Porque não fechar mais cedo? E porque não fechar um dia a dois dias por semana para descanso dos trabalhadores?

Já pensaram que, como sociedade envelhecida que somos, devíamos proteger melhor a pequena infância?

E porque é que os centros comerciais têm de ter parques infantis para as crianças? Não seria mais lógico as crianças brincarem ao ar livre sempre? Ou o mau tempo é assim uma constante tão grande do nosso país? Porque é que, como pediatra, um dos conselhos que dou sempre é não levar um recém-nascido a passear a um centro comercial?

As urgências de pediatria de todo o país tiveram uma abrupta redução nas admissões, fruto do encerramento das creches, jardins-de-infância e escolas. Já pensaram que, como sociedade envelhecida que somos, devíamos proteger melhor a pequena infância? Porque é que nos debatemos todos os invernos com tantas e tantas crianças doentes, sobretudo aquelas com menos de dois anos de idade, com bronquiolite atrás de bronquiolite, quando na verdade, se os pais tivessem horários flexíveis, poderiam alternar cuidados e mantê-las saudáveis em casa? Sabiam que um dos critérios de internamento de uma criança com bronquiolite aguda é a incapacidade dos pais prestarem cuidados? E não falamos de incapacidade cognitiva ou económica. Falamos mesmo de falência da capacidade de resposta porque os pais têm de trabalhar.

Que sociedade é esta que pode parar por causa de uma pandemia mas que não protege a primeira infância e disponibiliza apenas 30 dias por ano de apoio remunerado (não a 100%) por doença dos filhos? Se vos disser que, no primeiro ano de vida, são expectáveis até 12 episódios de infeção viral ligeira nas crianças, acham suficiente?

Esta pandemia não afeta todos por igual: afeta os mais velhos e os mais pobres. A maioria serão velhos E pobres. Se, como sociedade, nos mobilizámos e fomos capazes de travar o contágio, poupando assim a vida a tanta gente, porque não repensamos a nossa estratégia pelo princípio da solidariedade humana e não tentamos uma transformação?

Por nós mesmos, pelos nossos filhos.

Um artigo da médica Joana Martins, pediatra na Unidade de Cuidados Intensivos de Pediatria no Hospital D. Estefânia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central.

