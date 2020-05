Num discurso pessoal, por vezes humorístico, a pediatra Joana Martins conta-nos como é o dia a dia de uma profissional de saúde em plena pandemia do vírus SARS-CoV-2. Este é o décimo episódio:

Não, o SARS-CoV-2 não foi “bonzinho” para os portugueses. As medidas de confinamento é que conseguiram mudar o curso de uma pandemia que, sem margem para qualquer dúvida, prevíamos ser esmagadora para o nosso sistema de saúde. Mas nada disto acabou. Nada passou. E temo bem que as expectativas optimistas de dispormos de uma vacina em larga escala para o último trimestre deste ano sejam irrealistas.

Se há coisa que consegue salvar vidas, como vimos, são as medidas de saúde pública. Mais do qualquer médico, individualmente, por mais brilhante que seja, é capaz de fazer. E este confinamento, não duvidem, salvou muitas vidas. Poderia continuar a salvar muitas mais.

Como profissional de saúde, a estratégia óbvia seria manter o confinamento até haver uma vacina protetora. Aspirações irrealistas, bem sei. Mas eu sou médica no terreno, bem na base da cadeia alimentar, longe dos círculos de decisão, onde estarão pessoas com mais experiência, mais deliberação, mais informadas do que eu. E se chegou a hora de abrir, pois que seja. E se falharmos? Podemos sempre voltar atrás. Estamos a escrever um guião de uma novela da Globo: a cada semana podemos sempre reescrever o episódio seguinte, matar o protagonista, apanhar o ladrão, retroceder nas medidas que avançamos. Não é indecisão política. É desconhecimento. É navegar à vista. Porque ninguém, absolutamente ninguém, sabe bem o que estamos a enfrentar.

Com a reabertura das creches e posteriormente do ensino pré-escolar, prevê-se um aumento do número de infetados. Temo bem que voltaremos às enchentes das urgências do período pré-COVID, com a pequena desvantagem de estarmos a lidar com algo nunca antes visto. Das poucas informações científicas fiáveis que vamos recebendo dos nossos colegas italianos, espanhóis e ingleses, conseguimos perceber que a idade pediátrica é globalmente poupada. Ou pelo menos, mais poupada que os adultos. Há uma preocupação com as crianças com menos de 1 ano de idade que nos foi transmitida pelos estudos chineses, que não pode, nem deve ser negligenciável. No entanto, nas últimas semanas chegaram-nos relatos de um número crescente de crianças gravemente doentes, com uma síndrome hiperinflamatório com afetação pulmonar, cardíaca, vascular e renal. Com isto quero dizer que, sim, há muita coisa que não sabemos sobre este novo vírus. E é capaz de não ser tão benigno assim para os miúdos. Mas temos que pagar para ver. Não há volta a dar.

O mundo não pode ficar em suspenso. Isto é como jogar às escondidas. Ficámos tão bem escondidos que já não sabemos se os nossos companheiros de jogo foram apanhados, se estão à nossa espera, se vamos poder chegar em último, driblar quem está à nossa procura e salvar todos no fim. Só que não vamos conseguir salvar todos no fim. E o jogo não pode durar para sempre.