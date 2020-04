Numa carta dirigida aos médicos, a Associação de Pediatras de Cuidados Intensivos do Reino Unido adiantou que "nas últimas três semanas, houve um aumento aparente no número de crianças de todas as idades com um estado inflamatório multissistémico que requer cuidados intensivos em Londres e também em outras regiões do Reino Unido".

A informação refere que o problema foi observado em crianças com e sem coronavírus, mas testes mostraram que algumas das crianças já haviam sido infetadas com o coronavírus SARS-CoV-2.

Numa comunicação adicional hoje na rede social Twitter, a organização vinca que a complicação, designada por Síndrome Kwasaki, foi identificada num "número pequeno de casos com um quadro clínico invulgar possivelmente relacionado com a COVID-19”.

De acordo com o balanço de domingo do Ministério da Saúde britânico, o Reino Unido registou 20.732 óbitos durante a pandemia COVID-19, e o número total de casos de contágio é agora de 152.840, mas os dados publicados não incluem a distribuição por grupo etário.