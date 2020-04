"A Sociedade Portuguesa de Pneumologia está totalmente alinhada com a Organização Mundial de Saúde que alerta para o perigo da controvérsia causada pela indústria tabaqueira com a divulgação de informação imprecisa e não fundamentada sobre o efeito protetor da nicotina, e reafirma que os fumadores podem sofrer condições mais graves da doença COVID-19", alertam os pneumologistas em comunicado.

"A nicotina é uma substância altamente aditiva que causa dependência nos seus utilizadores não existindo qualquer evidência sobre o seu efeito protetor", advertem ainda.

O tabagismo está associado a várias patologias crónicas, nomeadamente, doença respiratória, cardiovascular, diabetes e cancro, entre outras. Doentes com estas patologias têm maior risco de doença grave por infeção SARS-CoV-2, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Direção-Geral de Saúde (DGS).

"Além disso, o tabagismo tem um efeito nocivo para o sistema imunitário, tornando os fumadores mais vulneráveis às infeções, incluindo possivelmente o novo coronavírus", informa a SPP. "Outra questão preocupante é o contacto mão-boca realizado frequentemente e repetidamente pelos fumadores, que constitui uma forma de infeção reconhecida. Adicionalmente, também a partilha de tabaco e seus produtos está associado a risco de contágio", frisa.

"Apesar dos estudos serem escassos até à data, já há evidência científica que mostra que os fumadores têm maior risco de progressão para doença grave, maior risco de internamento em Unidade de Cuidados Intensivos com necessidade de ventilação mecânica e maior risco de morte, em comparação com os não fumadores", explicam os pneumologistas.

Estudo aguarda revisão

O estudo veiculado pelo comunicado da SPP ainda aguarda revisão científica. "Há evidência clara de ligação à indústria tabaqueira, no passado, por um dos autores do estudo que coloca a hipótese do efeito protetor da nicotina, Jean-Pierre Changeux", assevera a SPP.

"O artigo de Jean-Pierre Changeux que coloca esta hipótese do efeito protetor da nicotina é baseado num outro estudo, realizado com 343 doentes, e do qual destacamos algumas limitações que comprometem as conclusões retiradas: o facto da taxa de prevalência de tabagismo nesta amostra hospitalar ser menor que a da população em geral não significa que tem um efeito protetor, na medida em que apenas grandes estudos de coorte bem fundamentados são apropriados para responder a questões sobre associação de fatores de risco a determinada doença ao longo do tempo, o que não acontece neste estudo", justifica a SPP.