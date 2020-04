Assim que a autorização final for obtida e com o apoio do Ministério da Saúde francês, adesivos de nicotina serão administrados em doses diferentes em três ensaios: um preventivo, para profissionais da saúde, a fim de determinar o seu eventual papel protetor; e outros dois terapêuticos, para tratar pacientes hospitalizados com SARS-CoV-2 e doentes mais graves em terapia intensiva, segundo Amoura.

Especialistas advertem, porém, que fumar não é a solução. Fumar altera o correto funcionamento dos pulmões e os seus efeitos nocivos para a saúde, como cancro ou ataque cardíaco, são bem conhecidos.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de COVID-19 já provocou cerca de 178 mil mortos e infetou mais de 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 583 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 785 pessoas das 21.982 registadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.