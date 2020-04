Este tratamento reduziu "significativamente" a proporção de pacientes que tiveram de ser transferidos para os cuidados intensivos ou morreram, em comparação com aqueles que receberam o tratamento padrão, disse a Assistência Pública-Hospital de Paris (AP-HP).

Este é o "primeiro estudo comparativo randomizado" que "demonstra um benefício clínico" deste tratamento em pacientes com COVID-19 que sofreram infeção grave, disseram is seus organizadores durante uma conferência de imprensa virtual.

Esses resultados ainda têm de ser "consolidados" e serão publicados numa revista científica em algumas semanas. A AP-HP explica que decidiu divulgá-los agora "por razões de saúde pública", devido ao contexto da crise pandémica, e comunicá-los às autoridades sanitárias francesas e à Organização Mundial da Saúde (OMS).

O tocilizumabe (Actemra, ou RoActemra), do laboratório Roche, pertence à família de anticorpos monoclonais - anticorpos criados em laboratório, derivados de uma única estirpe de linfócitos e concebidos para responder a um alvo específico.

Geralmente usado no tratamento da artrite reumatoide, funciona bloqueando o recetor de uma proteína do sistema imunitário que desempenha um papel importante no processo inflamatório.