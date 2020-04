8. Comunicar

Se há coisa que complica tudo é a dificuldade em comunicar. Não só ouvimos pior, porque temos os ouvidos tapados pelo capuz do macacão de plástico, falamos em voz abafada, por detrás de uma máscara espessa e de uma viseira plástica, e não conseguimos ler os lábios uns dos outros para nos orientarmos. E reconhecemos os sorrisos pelo estreitamento dos olhos. E começamos a não entender coisas simples, como a ironia ou o sarcasmo. Esta pobreza na qualidade da comunicação é totalmente inesperada. Já é mau trabalhar assim, se não entendemos as piadas uns dos outros, então é mesmo triste. Parecemos estrangeiros: o riso é desfasado, as piadas têm que ser repetidas porque não se compreendem à primeira. Quando estamos dentro dos quartos de isolamento, falamos com os nossos colegas através de mensagens escritas no vidro. Fazemos gestos e falamos mais alto, mas a comunicação não é fácil. O intercomunicador tem falhas e não é de alta-fidelidade.

9. Tirar o equipamento

Tirar o equipamento de proteção individual é suposto durar 15 minutos. Sim, 15 minutos inteirinhos para despir as camadas. O risco de contágio é sobretudo nesta etapa. Não retiramos o equipamento sozinhos: temos alguém que nos coordena nesta função. Alguém que nos dá as indicações, passo a passo, para não cometermos erros ou esquecimentos. Se vos disser que para retirar os diversos itens existe uma ordem específica - que os movimentos têm que ser vagarosos para não gerar aerossóis e nunca tiramos um item novo sem mudar de luvas e higienizar o primeiro par de luvas com solução alcoólica - não acreditam na quantidade de material, que em rigor, esta tarefa exige. E tirar um macacão sem tocar na parte de fora? Sinto-me um noiva de vestido branco e cheia de base, com medo de sujar tudo! E no final de todo o processo, vem a gloriosa caminhada pelo lençol ensopado de lixívia. Nunca o cheiro da lixívia me pareceu tão bom. Significa liberdade. Significa que posso ir à casa-de-banho, beber água e sim, coçar a cara e as orelhas!

Mas nada disto é realmente um problema. Porque as dificuldades do uso do equipamento não são nada quando comparadas com o isolamento que infligimos aos doentes. É doloroso não podermos olhar nos olhos. É difícil não poder estar próximo. Até porque vestidos como astronautas, aterrorizamos ainda mais os nossos miúdos. É complicado comunicar abdicando dos gestos ou da expressão facial. E este equipamento limita-nos na nossa comunicação. Percebemos a sua absoluta necessidade, mas sabemos que gera desconforto nos profissionais e solidão nos doentes.

Um artigo da médica Joana Martins, pediatra na Unidade de Cuidados Intensivos de Pediatria no Hospital D. Estefânia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central.