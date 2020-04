Somos todos heróis, mas há uns mais do que outros! Não pela visibilidade daquilo que fazem ou pelo risco que correm. Mas precisamente pelo inverso disto: frequentemente há heróis, que por correrem menos riscos – mas ainda assim, correndo - não têm visibilidade nenhuma. Como médica, a minha função está mais ou menos estabelecida junto do doente. O mesmo se passa com a enfermagem. No entanto, doentes, médicos e enfermeiros habitam num sistema que precisa de ser organizado e limpo. E aqui entram os auxiliares de ação médica e o pessoal de limpeza. Sem eles não teríamos mãos suficientes para tudo.

Vou dar-vos um exemplo: imaginem o que é transportar um doente em isolamento por suspeita ou confirmação de infeção com SARS-CoV-2 para a realização de um exame complementar de diagnóstico. Somos uma equipa para o transporte porque são precisas mãos para segurar doente, cama, ventilador, drenagens e perfusões. E este esforço de coordenação não é fácil. Vamos no mínimo 3 pessoas: um médico, um enfermeiro e um auxiliar de ação médica.

Mas não acaba aqui: para sairmos do serviço, precisamos de luz verde da segurança, que vai garantir que o corredor que iremos percorrer está livre de pessoas. Isto implica fechar momentaneamente a circulação num setor do hospital. Adicionalmente, ao percorrermos um corredor com os nossos fatos de proteção, à cabeceira de um doente infetado, há uma equipa de limpeza que vem a limpar atrás de nós, para permitir que a circulação se restabeleça. Conseguem imaginar o esforço?

Chegando ao destino, temos uma equipa que recebe o doente, mas que tenta, naturalmente, não interagir directamente com ele. No caso dos doentes instáveis, isso implica que a equipa médica e de enfermagem que faz o transporte, fique à cabeceira do doente sempre.

E depois, temos que regressar. Isto implica inverter tudo o que fizemos até ao momento. Novamente pedimos luz verde à equipa de segurança para circular e, novamente, uma equipa de limpeza acompanha os nossos passos para garantir um ambiente seguro no hospital.