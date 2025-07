Formação avançada, diferenciação de cuidados e resposta humanizada fazem dos enfermeiros das Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida uma peça-chave fundamental na cadeia de emergência pré-hospitalar.

Os enfermeiros das Ambulâncias SIV (Suporte Imediato de Vida) operam no contexto da emergência pré-hospitalar, entre o domicílio e o hospital, com um grau de exigência que ultrapassa a componente técnica: exige juízo clínico, resiliência em cenários de elevada exigência e empatia. O seu papel, embora nem sempre visível, é vital para a segurança e eficácia da resposta da emergência pré-hospitalar em Portugal.

Em pleno século XXI, a resposta em emergência médica deve ser pautada pela eficiência, pela multidisciplinaridade e, acima de tudo, pela competência dos profissionais envolvidos. Nesse contexto, os enfermeiros das Ambulâncias SIV assumem um papel preponderante no modelo de emergência pré-hospitalar português.

Os enfermeiros das Ambulâncias SIV atuam diariamente em situações críticas, exigindo uma combinação rara de conhecimento técnico-científico, capacidade de decisão autónoma e gestão emocional. A sua intervenção vai muito além da execução de protocolos: envolve avaliação clínica rigorosa, estabilização de doentes, articulação e comunicação entre todos os meios do Sistema Integrado de Emergência Médica e a garantia da continuidade de cuidados seguros e eficazes até à chegada à unidade hospitalar.

Estes enfermeiros têm formação específica em suporte imediato de vida e competências adquiridas ao longo de anos de experiência em contextos desafiantes, demonstrando assim que os enfermeiros das Ambulâncias SIV trazem o valor acrescentado da enfermagem diferenciada em contexto de emergência pré-hospitalar.

É igualmente importante destacar a componente humana desta intervenção. Numa realidade em que o primeiro contacto com o sistema de saúde ocorre, muitas vezes, em momentos de extrema vulnerabilidade, a presença do enfermeiro assegura não só a qualidade técnica, mas também o acolhimento, a escuta ativa e o suporte emocional à vítima e à família.

Além da intervenção em Suporte Imediato de Vida, nas várias valências de atuação: Ambulâncias SIV, VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) e Helicópteros do INEM, muitos destes profissionais integram também as equipas do CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes). No CODU os Enfermeiros desempenham um papel determinante no acompanhamento telefónico das equipas no terreno, no apoio à tomada de decisão e no suporte na ativação de apoio diferenciado, sempre que necessário e em conformidade com a decisão do Médico Regulador. Esta atuação exige competências específicas de comunicação clínica, raciocínio diagnóstico à distância, capacidade de estabelecer prioridades e tomada de decisão sob pressão, sendo estas uma extensão da sua missão.

Apesar disso, o reconhecimento institucional e público destes profissionais nem sempre acompanha a relevância do seu contributo. Valorizar o papel dos enfermeiros das Ambulâncias SIV não é apenas um imperativo ético ou corporativo — é uma decisão estratégica para eficácia e eficiência das Políticas Públicas de Saúde, com impacto direto na qualidade da resposta da emergência pré-hospitalar aos cidadãos.

De referir que o sucesso da resposta em emergência pré-hospitalar não depende apenas da competência individual, mas sobretudo da capacidade de colaboração entre todos os profissionais que integram o Sistema Integrado de Emergência Médica. Enfermeiros, Médicos,Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, todos os Operacionais do CODU, Bombeiros, Cruz Vermelha Portuguesa e Forças de Segurança trabalham lado a lado num esforço articulado e complementar. Esta colaboração eficaz permite que cada intervenção decorra com rapidez, segurança e qualidade clínica, reforçando a confiança da população no Sistema. O espírito de equipa, o respeito pelas diferentes funções e a comunicação constante são pilares essenciais para garantir uma resposta integrada e centrada no doente, em qualquer ponto do país e a qualquer hora.

Num contexto sócio-político em que se exige cada vez mais dos serviços de Urgência e de Emergência, é fundamental reforçar a confiança nas equipas e reconhecer quem, diariamente, responde com competência, humanidade e profissionalismo. Os enfermeiros das Ambulâncias SIV são, e continuarão a ser, um dos pilares da emergência pré-hospitalar em Portugal.

“O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia.”

— Robert Collier