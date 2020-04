É certo que as urgências têm estado às moscas. A afluência caiu a pique. Motivada pelo medo? Talvez. Motivada pela quebra franca das cadeias de transmissão de outras doenças? Seguramente.

Vamos recapitular. Estamos em abril, um mês primaveril particularmente chuvoso, que, em circunstâncias normais, levaria um enorme número de crianças com sintomas respiratórios ao serviço de urgência. Entre os sintomas de doença alérgica, motivados pela polinização das árvores e plantas e as doenças respiratórias infecciosas, venha o diabo e escolha.

Por isso estaríamos assim: elevada afluência diária, a esmagadora maioria de doentes não graves, sem necessidade de recurso à urgência hospitalar.

Com a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, tudo mudou. As pessoas estão efetivamente em casa. O contacto com alergénios caiu e a transmissão de vírus respiratórios que não coronavírus também. Os miúdos estão menos doentes. Sobretudo o grupo das crianças abaixo dos dois anos de idade, cuja imunidade ainda está em fase de ampliação e que, atualmente, estão protegidos dos infantários.

Curiosamente, não é apenas a patologia respiratória que sofreu uma quebra. Os acidentes também: as pessoas não andam tanto de carro, as crianças brincam menos no recreio, há menos patins e bicicletas sem capacete, há menos brincadeiras não vigiadas. Logo, menos cabeças, lábios, queixos e braços partidos. Por isso vos digo, só vantagens, meus senhores!

Esta realidade deveria servir para discutir de forma séria o que pretendemos da saúde infantil em Portugal. Que recursos são realmente necessários? Até que ponto as urgências hospitalares não são depósitos de problemas que nós, enquanto sociedade, criámos? O que é que queremos? Filhos doentes com tempos de permanência na escola que atingem as 12 horas por dia? Ou queremos pais com horários flexíveis, escolas com horários radicalmente reduzidos e uma população infantil mais saudável?

Se há coisa que não poderemos deixar de fazer enquanto sociedade é refletir sobre a adequação do esquema atual das nossas vidas, em que trabalhamos horas incontáveis, em funções desnecessárias, com uma política de presentismo obtusa, para recebermos parcos rendimentos, que gastamos em creches e colégios para receber os nossos filhos com menos de 3 anos (não há resposta pública), que, porque estão expostos, adoecem mais.

Temo bem que o risco de uma segunda onda pandémica não esteja a ser acautelado

O momento atual é de grande clarividência: não só percebemos que temos um sistema de saúde naturalmente à beira do colapso, como percebemos que ficar em casa faz muito bem à saúde.

Por isso mesmo, é com algum ceticismo que assisto à possibilidade de reabertura das creches em maio. Percebo a ideia: crianças pequenas têm pais com menos de 45 anos, logo, um grupo etário com menor risco de COVID-19 grave. Vamos então apostar na imunidade de grupo, garantindo que as pessoas acima dos 70 anos permaneçam resguardadas. Faz algum sentido.

Em relação ao uso de máscaras por crianças na creche, depois de rir sem parar durante aproximadamente 17 minutos, acho que pode ser uma óptima estratégia para não perderem a chucha. Ver pelo lado positivo... Ou tentar! No entanto, temo bem que o risco de uma segunda onda pandémica não esteja a ser acautelado. E mesmo que essa onda não se verifique, vamos ter uma inversão da situação nas urgências: vamos voltar às urgências cheias de miúdos ranhosos, sem doença grave. Porque têm ranho, as creches vão mandá-los para casa e não vão aceitá-los de volta a não ser que sejam COVID-19 negativos. Consequência? Vamos testar mais, os pais ficam em casa com filhos doentes, os pais adoecem, temos absentismo laboral na mesma, mas com agravamento dos subsídios de incapacidade ou de assistência familiar. Ou seja, medida perfeitamente inútil do ponto de vista económico, agravamento dos gastos da segurança social e aumento da afluência às urgências... E tudo isto para quê? AHHHHH, já me lembro, pela imunidade de grupo!